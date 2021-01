Pianta trancia cavo, disagi alla luce a Ternengo

Dovrebbe essere stata ripristinata in queste ore a Ternengo la luce elettrica, interrotta alle 13 di oggi, lunedì 4 gennaio, a causa della caduta di una pianta che ha tranciato un cavo.

"Nel primo pomeriggio di oggi - dichiara il sindaco Francesco Vettoretto - gli operai si sono messi al lavoro per piazzare il generatore e ripristinare la luce elettrica".

Nessuna segnalazione è arrivata in Comune circa la mancanza di riscaldamento in paese: "E' probabile che alcune caldaie a gas si siano spente per mancanza di luce elettrica, - ipotizza il primo cittadino - ma nessuno ci ha telefonato. Appena saremo informati di questi problemi interverremo".