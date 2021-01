Riprendono i corsi online con l'Unione Biellese Astrofili

Chiuse le feste natalizie, alle 20,30 di venerdì 8 gennaio riprenderà il corso online di avvicinamento all'astronomia organizzato dall'UBA, Unione Biellese Astrofili che ha sede a Occhieppo Inferiore. La quarta serata del corso sarà tenuta da Giampaolo Canazza che tratterà, invertendo gli argomenti delle sue due serate consecutive, della "strumentazione astronomica". Un argomento di grande interesse, soprattutto per i neofiti che si accingono ad usare per la prima volta il telescopio, che impareranno a stazionarlo correttamente, ad usare gli inseguitori e ad usare gli oculari opportuni. Per partecipare alla serata online, è necessario associarsi all'UBA ed inviare all'indirizzo di posta elettronica la richiesta di partecipazione entro e non oltre mercoledì 6 gennaio.