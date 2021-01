Proposta di legge contro la propaganda di messaggi inneggianti al fascismo, anche a Mongrando si può firmare

Anche a Mongrando, presso l’ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune, è possibile sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo, nonché la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”. L’iniziativa è promossa dal sindaco di Stazzema (Lucca) Maurizio Verona e pubblicata nella Gazzetta Ufficale n.260 del 20 ottobre.

"Da anni - si legge nella nota sulla Gazzetta - assistiamo impassibili al proliferare dell'esposizione, ovunque, di simboli che richiamano a fascismo e nazismo, frutto di anni di sottovalutazione del fenomeno del ritorno di queste ideologie che mai come oggi sono pericolose. Il 'Rapporto Italia 2020' dell'Eurispes ci dice che dal 2004 ad oggi è aumentato il numero di chi pensa che la Shoah non sia mai avvenuta: erano solo il 2,7% oggi sono il 15,6%, mentre sono in aumento, sebbene in misura meno eclatante, anche coloro che ridimensionano la portata della Shoah dall'11,1% al 16,1%. Inoltre, secondo l'indagine, riscuote nel campione un "discreto consenso" l'affermazione secondo cui "Mussolini sia stato un grande leader che ha solo commesso qualche sbaglio" (19,8%).

Nella scorsa legislatura solo un ramo del Parlamento aveva approvato una proposta di legge che sanzionava coloro che propagandavano le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco. Questa proposta di legge riprende quelle finalità e aggiunge alcune ulteriori aggravanti per l'esposizione di simboli fascisti e nazisti nel corso di eventi pubblici. Qualcosa sta accadendo: i media trasudano da anni di notizie che era giusto considerare allarmanti, vi era e persiste una crescente diffusione di razzismi e di appelli a trovare soluzioni autoritarie. Oggi riteniamo fondamentale che dal basso si riparta per riparlare dei valori della nostra Costituzione e attualizzarli: la Costituzione con la sua XII disposizione transitoria vieta la ricostituzione sotto ogni forma del disciolto partito fascista. E' necessario, di fronte all'esposizione, la vendita di oggetti di simboli che si richiamano a quella ideologia che la normativa non lasci spazi di tolleranza verso chi si cela dietro le libertà democratiche per diffondere attraverso la propaganda, l'esposizione, la vendita di oggetti di nuovo i simboli di quel passato tragico. Ripartiamo da una iniziativa popolare dal basso per difendere la nostra Costituzione e i suoi valori".

Serviranno almeno 50mila firme per portare la proposta in Parlamento. Possono firmare tutti i cittadini italiani, presentandosi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. La raccolta firme presso il comune di Mongrando terminerà il 25 marzo 2021. Per info e prenotazioni telefonare all’ufficio 015/666262 int. 1 o al diretto 015/667201.