Nuovo record per l'Avis Coggiola: 44 donazioni e 11 donatori in più nel 2020

"Il 2020 è stato un anno complicato: la pandemia da Covid19 ha messo a dura prova la nostra società ed il nostro modo di vivere. Tante (troppe) persone hanno dovuto fare i conti con questo virus che le ha private degli affetti più cari, ma soprattutto della possibilità di star loro vicino negli ultimi momenti di vita. E questo resterà uno degli aspetti più drammatici e dolorosi che la pandemia ha causato". Queste le parole dei responsabili di Avis Coggiola, che in un anno segnato dalla pandemia e dal lockdown ha registrato risultati inaspettati.

"Anche la nostra AVIS - spiegano - ha subito le conseguenze di questa situazione pandemica: sospesi gli incontri e le attività, chiuse le sedi avisine per diverso tempo. In tutto questo buio però, abbiamo scoperto un nuovo modo di gestire la chiamata alla donazione, tramite la prenotazione. Quest’ultima ha consentito (e consente in quanto tuttora obbligatoria) di evitare l’attesa ed i tanto temuti assembramenti, facilitando il lavoro del personale sanitario sia presso il C.T. dell’Ospedale di Ponderano, sia presso il punto di raccolta di Trivero. Il Consiglio direttivo di Coggiola coglie l’occasione per ringraziare l’AVIS Valdilana per la consueta disponibilità nell’accogliere i nostri donatori".

Nel 2020 quindi, grazie a questa nuova gestione e ovviamente alla volontà dei donatori e degli aspiranti sensibili all’emergenza sanitaria, i numeri associativi della sezione sono cresciuti. L'anno di Avis si chiude infatti con un inaspettato incremento delle donazioni rispetto al 2019, considerato l'anno del record: 316 sacche di sangue (+39 ) e 41 (+5) di plasma per complessive 357 sacche (+ 44 donazioni); 23 sono stati i nuovi donatori (+11 rispetto allo scorso anno), per un totale di 175 donatori attivi iscritti alla sezione.

"Il lungo periodo di lockdown - proseguono - non ci ha più consentito gli incontri “in presenza”, ma la nostra AVIS non si è fermata ed è stata molto attiva sui social, pubblicando informazioni utili sulla donazione, sugli spostamenti e sulla situazione sanitaria, in tempo reale". Nel mese di febbraio l’AVIS di Coggiola ha donato al suo Comune 1200 mascherine lavabili da distribuire gratuitamente alla popolazione coggiolese; ha sponsorizzato il progetto di Musicoterapia (dedicandolo al compianto ex presidente Giulio Aimone Ceschin) presso la casa di riposo di Coggiola (progetto attualmente sospeso per via del virus). Ha ospitato a Portula, nel mese di settembre, l’annuale assemblea dell’Avis Provinciale, alla presenza del presidente di Avis Piemonte, Claudio Gariazzo.

"Non abbiamo ritenuto opportuno dar luogo alla tradizionale cena sociale con premiazione dei soci benemeriti per evitare, in un momento così complicato, rischi inutili per la salute di tutti. Abbiamo chiuso l’anno riuscendo ad organizzare, il 1 novembre, la consueta castagnata avisina in piazza delle scuole a Coggiola, nel rispetto delle restrizioni e disposizioni del DPCM in vigore nel periodo. Per concludere, ricordiamo che, entro metà aprile il Consiglio Direttivo della nostra sezione verrà rinnovato. Per questo intendiamo ringraziare i membri del consiglio per il lavoro svolto in questi 4 anni. Sono stati anni ricchi di soddisfazioni, che hanno fatto crescere la nostra associazione, tra le più attive a livello comunale e provinciale. Nella speranza che il 2021 ci possa regalare il tanto atteso ritorno alla normalità, resta una certezza: noi ci saremo sempre e torneremo più forti di prima".

Tutti coloro che volessero intraprendere l’esperienza associativa sia come donatore, sia in qualità di consigliere possono contattare l'organizzazione via mail all'indirizzo: coggiola.comunale@avis.it; mandando un messaggio Whatsapp al numero 346/6435661; scrivendo sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram.

Per prenotare la donazione i numeri sono: 015/15155001 (segreteria C.T. dell’ospedale dal lunedì al venerdì), 333/7968287 (Referente AVIS Coggiola), 346/6435661 (solo whatsapp).