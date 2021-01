Candelo, in arrivo i calendari 2021 con i disegni creativi dei più giovani

Conto alla rovescia a Candelo per i calendari del nuovo anno. A darne comunicazione, sui canali social, il sindaco Paolo Gelone che spiega: “Stanno arrivando i calendari 2021. Quest'anno, oltre alle informazioni sulla raccolta differenziata, troverete i colori e la creatività dei disegni dei bimbi di Candelo, sperando sia un buon augurio per tutti e per il nostro paese. Li stiamo distribuendo casa per casa e lo riceverete quindi direttamente a domicilio. Ricordo che i passaggi dei rifiuti sono disponibili anche sul sito del Comune”.