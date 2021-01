Corrente torna a Rosazza e Piedicavallo dopo quasi 10 ore, Delmastro: “Si pensi ora a riaprire Provinciale 100”

Intorno alle 19 di oggi, 4 gennaio, è stata ripristinata la corrente a Rosazza e Piedicavallo. Quasi 10 ore di disagi cominciati questa mattina a causa della caduta di un albero che ha danneggiato i cavi dell’alta tensione.

I cittadini hanno così potuto tornare a riutilizzare la luce e il telefono, grazie all’intervento dei tecnici dell’Enel che hanno ridato la corrente in modo definitivo riparando il guasto, senza l’ausilio dei generatori.

“Come preannunciato fin da subito, il danno è stato riparato prima di sera – sottolinea il sindaco Francesca Delmastro – Ringrazio il sindaco Maurizio Piatti per la realizzazione della pista senza la quale i mezzi non sarebbero potuti arrivare così da risolvere il problema della viabilità sostituendosi agli enti preposti; non dimentico la Provincia di Biella che si è resa disponibile per darci tutto il supporto possibile. Ora però dobbiamo assolutamente concentrare le nostre energie sulla Provinciale 100. Domani ci sarà una riunione con la Provincia proprio su questo tema dove si discuterà sui tempi di intervento e ripristino. Occorre un deciso cambio di passo su questo fronte”.