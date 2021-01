Pino cade sui cavi, Rosazza e Piedicavallo senza corrente: tecnici al lavoro FOTO

Mattinata di disagi per l'alta Valle Cervo. A causa della caduta di uno pino sui cavi dell'alta tensione in località Valmosca, le comunità di Rosazza e Piedicavallo si sono svegliate senza corrente elettrica, oltre che sotto un metro di neve su tutto il territorio comunale.

A segnalare il problema diversi cittadini, come riporta il sindaco Francesca Delmastro, in continuo contatto con i tecnici dell'Enel, ora sul posto per ripristinare il tutto: “Ho avuto aggiornamenti, sono quasi certi di riuscire a tirare su il cavo ma ci andranno 4 o 5 ore. Sono al lavoro 10 uomini. Oltre ad Enel, sono stato in contatto con la Provincia di Biella che si è resa disponibile a darci tutto il supporto possibile chiamando le ditte per aprire eventualmente la strada coperta dalla neve passando da Trivero. Ma sulla Provinciale interrotta si deve galoppare per ripristinarla al più presto”.

Intanto continua a nevicare copiosamente su tutta la vallata tanto che il sindaco di Campiglia Cervo Maurizio Piatti ha lanciato un appello alla popolazione: “Se non avete bisogno di raggiungere la Valle invito chi non ha bisogno di stare a case. Bisogna essere attrezzati con quattro ruote motrici perchè le strade sono veramente pericolose. Domani è prevista un'altra giornata di neve: per favore restate in casa”.