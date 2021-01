Nevicate a Oropa e Bielmonte. E in Piemonte caduti fino a 90 cm sulle Alpi negli ultimi 3 giorni FOTO

Il 2021 si è aperto all'insegna delle precipitazioni nevose in tutto il Piemonte, specialmente nell'alto Biellese, con copiose nevicate in Valle Cervo, Traccioliono, alta Valsessera, Santuario di Oropa e Bielmonte, dove è sceso un metro circa di neve.

Anche in Regione non sono mancate le imbiancate, come comunica l'Arpa in una nota sul proprio sito: “Sui settori alpini del Piemonte nelle ultime 72 ore sono caduti a 2000m di quota circa 40-55cm sulle Alpi Lepontine,50-80cm con punte di 90cm su Alpi Pennine e Graie, 30-50cm con punte di 65cm sulle Alpi Cozie, 40-60cm su Alpi Marittime e Liguri. La quota neve è stata relativamente bassa, dapprima fino a quote di pianura con qualche cm di neve fino a 200-300m circa per poi salire fino a 500-700m dal pomeriggio di sabato. Apporti di 10-20cm sulle pianure del cuneese e 30-40cm sulle zone dell'Appennino oltre i 600-800m. In tutti i settori alpini si registrano valanghe spontanee di medie e grandi dimensioni, localmente di dimensioni molto grandi soprattutto sulle Alpi Pennine. Nei settori più interessati dalle nevicate permane la possibilità di eventi valanghivi che potrebbero raggiungere le zone i fondovalle e causare l'interruzione della viabilità. Si consiglia il monitoraggio dei siti valanghivi non ancora scaricatisi. Le escursioni in ambiente innevato sono fortemente limitate ed è richiesta una grande capacità di valutazione del pericolo valanghe per la diffusa presenza di nuovi lastroni soffici anche di spessore considerevole già nelle zone in prossimità del limite del bosco e nelle radure. Queste abbondanti nevicate hanno determinato uno spessore di neve al suolo generalmente superiore ai valori medi del periodo nella maggior parte dei settori”.