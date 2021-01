Forti nevicate nell'alto Biellese, Bielmonte non raggiungibile. Chiude la strada per Oropa

Disagi non solo in Valle Cervo per le forti nevicate di queste ore. Da pochi minuti sono state chiuse le strade che portano a Bielmonte, sia da Trivero sia dall'alta Valle del Cervo. A segnalarlo i canali social ufficiali di Bielmonte con un post di aggiornamento sulla situazione meteo.

Anche dal Santuario di Oropa arrivano aggiornamenti importanti sulla propria pagina Facebook: “Continua l'abbondante nevicata di questi giorni, la situazione della strada è critica, tanto che sarà presto chiusa per via dell'abbondante manto depositato sugli alberi che ne causa la caduta. Vi consigliamo quindi di essere molto prudenti e di informarvi, prima di eventualmente salire, sugli sviluppi della situazione”.

Da pochi minuti, infatti, è arrivata l'ufficialità: chiude per neve la strada per Oropa fino alla tarda mattinata di domani, 5 gennaio. La neve, infatti, ha provocato la caduta di numerose piante. A confermarlo anche il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola che sui social scrive: "La Provinciale 144 chiusa dopo l'abitato di Favaro. Non mettersi in marcia verso Oropa se non per assoluta necessità".