Classi Mosso a Cossato? Proteste e raccolta firme. La posizione del Comune: “No a tale proposta, restano a Valdilana”

No allo spostamento delle classi di Mosso al Liceo di Cossato. Questo l'obiettivo della raccolta firme aperta da qualche giorno e diffusa sui principali canali social della nostra Provincia. “Dopo lo spostamento della Ragioneria e del Pietro Sella anche le classi del liceo ubicate oggi nel paese saranno spostate nella struttura di Cossato per motivi 'politici' – si legge sul sito charge.org che ospita la petizione - È evidente come questa scelta non tenga in alcun conto gli interessi della piccola comunità mossese nè, in generale, il benessere dei piccoli territori. Chiediamo, quindi, che le scuole di Mosso restino aperte e siano fruibili per tutti coloro che vorranno studiarci”.

Intanto, sono oltre 500 le sottoscrizioni raccolte a pochi giorni dal via della raccolta firme. La questione ha sollevato molte polemiche tra le famiglie degli studenti. A intervenire sul tema anche l'amministrazione comunale di Valdilana guidata dal sindaco Mario Carli, che ha pubblicato il seguente post sui social: “In questi giorni sui giornali locali è apparsa la notizia sulla possibilità di uno spostamento a Cossato della sede del Liceo oggi presente a Valdilana. Come amministrazione ci opponiamo a tale proposta, ribadendo che da più di un anno è in atto una progettualità concreta ed applicabile per mantenere le scuole superiori (e quindi anche il Liceo) nel territorio di Valdilana, come peraltro già espresso e ribadito. La competenza relativa alle scuole superiori è della Provincia, che coinvolge gli enti territoriali e gli organismi scolastici: questo percorso è già in atto. Dopo la chiusura della sede storica di Valle Mosso a causa di problematiche strutturali, si sono utilizzati i locali dell'istituto Pietro Sella a Mosso per ospitare gli studenti e il Liceo e anche dal prossimo mese di settembre la scuola sarà lì presente, come è confermato dalla apertura delle iscrizioni. E' quindi ferma intenzione dell'amministrazione mantenere il Liceo sul territorio di Valdilana, nell'ottica di una prospettiva futura del nuovo Comune che ha nell'ambito dell'istruzione di ogni ordine e grado un elemento imprescindibile e di visione. Sappiamo bene che il futuro delle nostre scuole ha un valore notevole per il nostro territorio e le nostre famiglie e constatiamo che diverse persone in questi giorni stanno facendo sentire la loro voce, anche con una raccolta di firme a sostegno delle scuole di Valdilana: tutto ciò è molto positivo, con un lavoro svolto ognuno secondo le sue competenze costruiremo un progetto di visione per i prossimi anni”.