Moglie e marito in ospedale con il covid: "Incontrato professionisti competenti e persone speciali"

Gentili lettori,

Nei reparti in cui siamo stati curati abbiamo incontrato competenza e umanità, in una parola sola un’eccellenza che è davvero lontana dalle critiche che a volte si sentono sulla nostra sanità.

Mio marito era al secondo piano, in medicina B, dove la dottoressa Morgante e il suo staff hanno affrontato con competenza e umanità la sua situazione, in particolar modo, nel momento in cui, vista la sua gravità ha dovuto far ricorso al casco per quasi una settimana.