Epifania 2021, il menù di Famiglia Ramella per un buon pranzo di chiusura delle feste

Non possono chiudere senza Epifania le feste natalizie. E anche se quest'anno il 6 gennaio lo trascorreremo in zona rossa, non possiamo rinunciare ad un buon pranzo di chiusura delle festività.

Per questo Famiglia Ramella ha pensato ad un menù per il giorno dell'Epifania: dopo gli stuzzichini di benvenuto, la lista propone come antipasti sfogliatine di coste e zucca, tartare di manzo con cremino all'acciuga, caramella di lingua e patate con il suo bagnetto, Capunet ai tre arrosti e involtino di bieta e San Carlino. Come primo piatto l'immancabile polenta concia di Oropa e per finire un tris di dessert: cremoso agli amaretti e cacao con salsa vaniglia al rum e caffè, bavarese ai marroni e cachi, panna cotta al cioccolato bianco e salsa al mango. E, come da tradizione, per ogni menù ci saranno in omaggio le briciole di carbone dolce. Il menù ha un costo di 25 euro a persona se il ritiro avviene nel ristorante di Famiglia Ramella in via Serralunga 27 a Biella; 30 euro a persona se è prevista la consegna a domicilio nel comune di Biella.

Per ordinare il menù (possibilmente entro il 4 gennaio), basterà scrivere un messaggio su WhatsApp al numero 335/6558557 o 331/1045933 con indicati:

- Data di ritiro/consegna a domicilio;

- Se effettuerete voi il ritiro al ristorante dalle 11 del 6 gennaio oppure se vi necessità la consegna a domicilio, che avverrà sempre la mattina del 6 gennaio. (In caso di consegna a domicilio specificare l'indirizzo di casa);

- Il vostro Nominativo;

- Numero di menù e tipologia gradita;

- Eventuali note o richieste;

- Il vostro indirizzo mail per ricevere la conferma dell'ordine;

- La tipologia di pagamento gradito: contanti o bonifico bancario anticipato in caso di consegna, contanti o pos se con ritiro al locale.