Un anno in prosa e poesia tra Biella e La Plata (Argentina)

Martedì 22 dicembre 2020, il Circolo Sardo di La Plata “Antonio Segni” e il Circolo Culturale Sardo di Biella “Su Nuraghe” sono stati protagonisti dell’appuntamento del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”.

Ultimo di un percorso didattico, che si è sviluppato durante l’arco di questo anno difficile, mirato ad imparare a leggere e a scrivere in lingua materna; imparando - in prosa e in poesia - a conoscersi e a riconoscersi come fratelli, grazie a poeti contemporanei che hanno messo a disposizione i loro versi.

Poesie in sardo e testi in prosa del piemontese padre Oliviero Ferro di Plello di Borgosesia (Vercelli), tradotti in campidanese da Giulio Solinas di Quartu Sant’Elena (Cagliari). Le versioni in italiano sono state curate da Roberto Perinu e da Battista Saiu, su indicazione degli autori. In omaggio alle “Patrie di accoglienza”, le opere sono state tradotte in Piemontese letterario nella trasposizione dij Brandé, a cura di Sergi Girardin, di Caraglio (Cuneo), e rese in Castigliano da Matteo Rebuffa di Candelo (Biella).