"Esso vive", il racconto ambientato al Duomo e scritto dal biellese Domenico Calvelli

Riceviamo e pubblichiamo il racconto del biellese Domenico Calvelli, noto per la sua professione di commercialista e per il suo ruolo di presidente dell'ordine dei commercialisti di Biella.

“Non è morto ciò che può attendere in eterno, e in strani eoni anche la morte può morire”.

“That is not dead which can eternal lie, and with strange aeons even death may die”.

E' una tarda mattina di ottobre, insolitamente nebbiosa.

In piazza del Duomo, a Biella, un sacerdote cattolico attende impaziente l'arrivo di qualcuno. Passeggia avanti ed indietro, inquieto, con l'occhio fisso sull'orologio. L'imponente colonnato della cattedrale lo sovrasta, quasi a proteggerlo.





Un'auto si ferma al bordo della piazza. Padre Shimon trasale e, quando ne scende il guidatore, si affretta sorridente ad accoglierlo.





Padre Shimon Kyriakovitz è un sacerdote cattolico, ma non esattamente un sacerdote comune; si occupa di scoperte archeologiche per incarico di un dicastero della Santa Sede, da moltissimi anni.





Flavia Soteri, appena giunta in città, è una ricercatrice universitaria ed è sua amica da tempo immemorabile.





"Flavia, che piacere ritrovarti!".





"Shimon, amico mio, è stato un viaggio lungo ma ne è valsa la pena".





I due si sorridono ancora una volta.





"Vieni, seguimi. L'archivio del Vescovado ci attende. Nel frattempo raccontami un po' di te".





Dopo una breve passeggiata a conversare fittamente di cose personali, si apre loro un antico portone in quercia, incastonato nella facciata di un vetusto palazzo stillante salnitro dai muri. Salgono velocemente un paio di rampe di scale ed entrano in un salone dagli alti soffitti, le cui pareti in legno grondano antichità. Ovunque volumi, polvere, scrittoi.





"Quanto tempo Shimon...".





"Troppo... è dal bar mitzvah del figlio di Eliah".





"Già..." Flavia accenna un sorriso "Certo che faceva un certo effetto vedere un sacerdote cattolico, con un po' di sangue israelita nelle vene, partecipare ad una cerimonia ebraica in elegante clergyman".





I due si scrutano amabilmente.





"Sapessi a quante cerimonie religiose ho partecipato a Gerusalemme, quando ero in servizio agli ultimi scavi della Pontificia commissione di archeologia sacra".





"Senti Shimon, non giriamoci intorno, la questione è spinosa e qualcuno deve prendere l'iniziativa".





La professoressa Soteri era nata a Savona da una vecchia famiglia biellese: da anni era associata alla cattedra di etruscologia e archeologia italica a La Sapienza di Roma. Aveva un'espressione più curiosa che inquieta. Reduce da una dolorosa storia d'amore con un uomo molto più vecchio di lei, di cui non condivideva l'abnorme attaccamento al denaro e dal quale si era sottratta poco prima di andare all'altare, si era gettata a capofitto in questa nuova e misteriosa avventura.





"Hai ragione Flavia, per questo ti ho fatto venire di persona, il ritrovamento nell'archivio diocesano è un unicum nella storia dell'archeologia, o quanto meno ci si avvicina. Non si è mai visto un commentario in pelle di questa natura redatto su di un unico foglio. E l'analista continua a sostenere che si tratti di pelle umana conciata proprio qui a Biella nell'alto medioevo. Tu capisci che, se al laboratorio non ci hanno tirato un brutto scherzo, sia il contenuto sia il materiale di cui è composto il manoscritto rappresentano una notizia che non si può in alcun modo ignorare".





Decenni prima la città era stata teatro di un crimine efferato: un giovane uomo era stato trovato morente ai piedi del campanile romanico della Cattedrale di Santo Stefano. E non si trattava, purtroppo, di un uomo qualunque. Alfonso Dominici era un caro amico di Shimon; i due si frequentavano da anni ed il sacerdote era di fatto il suo padre spirituale. Era il nipote di un noto avvocato della città. Ad un certo punto, poco prima della partenza di Shimon per una campagna di scavi in Terrasanta, lo aveva chiamato. Gli aveva riferito che suo zio l'avrebbe cooptato in una misteriosa congregazione che, almeno così sosteneva, aveva da secoli il ruolo di difendere l'umanità da un male misterioso, proteggendola da uno strano libro. Shimon dopo quella telefonata non lo sentì nè lo vide più, sino a che gli riferirono che, in piena notte, Alfonso era stato ritrovato morente da un passante con il proprio cane. Poco prima di spirargli tra le braccia, aveva proferito poche frasi, che apparvero decisamente sconclusionate ed incomprensibili; aveva bisbigliato di una setta, di un grande inganno, di un libro maledetto. Gli inquirenti, dopo mesi di indagini, scoprirono che al di sotto della già nota cripta del battistero medievale ve n'era un'altra, molto più in profondità, e che all'interno di essa era conservato un blasfemo altare sul quale era posato un orribile libro antichissimo. Tutto fu messo a tacere molto in fretta. Del libro svanì ogni traccia.





Per anni nessuno parlò dell'accaduto, sino a che dall'archivio diocesano non apparve una pergamena misteriosa. L'aveva scoperta padre Shimon, inviato da Roma per indagare sul perduto libro della cripta. In un settore polveroso della biblioteca emerse così l'addendum, ricco di simboli e righe di testo scritte in caratteri gotici, in una lingua parzialmente sconosciuta.





"Shimon, quella benedetta pergamena è un qualcosa che non si spiega. Lo sai che del Necronomicon ci sono pochissime copie. Come è possibile che un documento altomedievale accenni alla resurrezione di Cthulhu? Dobbiamo trovare il libro".





"Secondo te chi ha fatto scomparire il volume ce lo porterà in dono?".





"Non scherzare: che ci fa nell'archivio un documento il cui titolo, resurrectio Cthulhu, è già di per sè l'ammissione di essere stato annesso al grimorio?".





"Certo che l'addendum era unito al Necronomicon. Questo è indubbio. Ma come lo ritroveremo?".





"In qualche modo faremo".





In quel momento l'espressione di Flavia mutò. Una scintilla le brillò in volto.





Era intanto calata la sera. Le vie del centro di Biella, deserte, riflettevano sull'acciottolato umido le fievoli luci arancio dei lampioni.





Cenarono, unici clienti, in un locale storico del centro cittadino.





Parlarono a lungo della loro vita, delle vicende che li avevano separati per anni.





Poi, ad un certo punto, a Flavia lampeggiarono gli occhi.





"Finisci il tuo Lessona ed usciamo" continuò.





"Va bene". Shimon non ebbe scelta.





Fuori era calata una fitta nebbia, ormai rara per Biella. In giro non c'era nessuno. Un refolo leggero faceva vorticare i freddi vapori dell'autunno, come il respiro inquieto di una bestia dormiente.





Giunsero sino al battistero, dove le pallide luci sul lato della cattedrale medioevale li condussero sino al vicolo dal quale si elevava il campanile romanico.





"Lo trovarono qui, in una pozza di sangue".





"Che morte assurda".





"Shimon, so dove possiamo cercare la copia biellese del Necronomicon".





Il sacerdote, incredulo, trattenne il fiato.





Flavia proseguì.: "Il testo riporta alcune formule magiche ma, nell'incipit, dà un'indicazione che pare decisamente inconsueta".





"E cioè?".





"Tra parole cancellate dal tempo si legge "sub montes parvus vicus" e poi una parola, forse troncata, "Sarv", seguita dal simbolo di una rosa spinosa. Sarv è il toponimo arcaico del torrente Cervo e, per estensione, della sua valle. Quanti piccoli borghi conosci nel Biellese direttamente sotto ai monti?".





"Be', alcuni certamente".





"No Shimon, quanti direttamente sotto ai monti, non lontani da Biella, già esistenti nell'antichità più remota e bagnati dal Cervo? E il simbolo della rosa poi... be', si addice ad un solo paese...".





"Rosazza!".





"Esatto. La tradizione colloca nel paese il fulcro di misteri inspiegabili. Il villaggio è stato costruito e rimodellato più volte. L'ultima per opera del senatore Rosazza circa un secolo fa. Sembra uno scrigno adatto a contenere oggetti segreti".





"Dovremmo prepararci ad una breve trasferta in montagna Flavia, domani".





La ricercatrice assentì con il capo.





La serata si concluse così. I due rientrarono nei propri alloggi senza discutere più dei progetti appena pianificati, ognuno immerso profondamente nei propri pensieri.





L'abbaiare di un cane lontano, nella notte, li guidò sino a casa.





L'alba fu grigia e monotona. Shimon e Flavia percorrevano in auto la provinciale in direzione nord, affiancati dai ripidi pendii delle montagne boscose della Valle Cervo.





Rosazza è un borgo alpino a circa novecento metri d'altitudine; la distanza dal capoluogo è breve.





D'improvviso, pochi chilometri prima del paese, in prossimità di una piccola frazione, un uomo accanto alla propria auto, ferma sul ciglio della strada, iniziò a sbracciare nella loro direzione.





"Shimon fermati, guarda".





Il sacerdote accostò l'auto. L'uomo, dall'espressione apparentemente turbata, si avvicinò al finestrino e, trafelato, rivolse loro la parola.





"Dove state andando? Non potete proseguire!".





Flavia gli rispose:"Cosa sta dicendo? Perchè dovremmo fermarci?".





"Ma voi non sapete... non vi rendete conto...". Faceva fatica a proseguire nel discorso.





Poi ancora: "A Rosazza sta accadendo qualcosa, la gente è strana, gli anziani hanno assunto strane fattezze nel volto".





I due pensarono ad uno scherzo o, peggio, ad uno squilibrato. Si congedarono in fretta, senza salutarlo, riprendendo il loro percorso.





Dallo specchietto retrovisore tuttavia Shimon constatò che l'uomo era restato rivolto verso di loro e continuava a fare cenni con le braccia.





"E' una valle strana questa, decisamente. Ed abbiamo incontrato un matto. Francamente spero sia l'unico che troveremo in paese" commentò Shimon.





"Già" rispose laconicamente Flavia.





Pochi minuti dopo parcheggiarono l'auto nei pressi della singolare chiesa parrocchiale di Rosazza.





Il villaggio appariva vuoto. Faceva decisamente freddo ed un vento incessante li sferzava sul volto.





In quel momento, dal bosco circostante, si levò un suono, come di un flauto. Non si trattava del suono del vento sulle foglie e sui rami. Era davvero il suono di un flauto.





Flavia si fermò, cercando da quale direzione provenisse. Shimon la strattonò, poichè appariva come turbata, in trance.





"Flavia! Flavia!".





"Scusa Shimon, che cosa sta succedendo?".





"Per un attimo avevi lo sguardo fisso nel vuoto. Che ti succede?".





"Sento il bisogno di seguire questa musica, c'è qualcosa nell'aria che mi dice che dobbiamo entrare nel bosco".





Shimon, seppur riluttante, acconsentì. Si inoltrarono nel fitto, seguendo la traccia sonora.





Il bosco grondava di foglie cadenti ed i colori dell'autunno colmavano il paesaggio.





Il flauto continuava.





D'un tratto, in una piccola radura, Flavia lo scorse. Non comprese chi fosse, cosa volesse. Ma, nel gioco di luci ed ombre, quell'essere sembrava volersi far seguire sempre più in là, sulla costa boscosa.





La sua forma, indistinguibile, la attraeva quanto la musica che intonava.





Sul limitare della selva Flavia cadde improvvisamente a terra, esattamente nello stesso istante in cui il flauto cessò la sua melodia. Il suonatore scomparve, senza lasciare traccia nè, e questa è la cosa più strana, orme sul terreno umido.





"Flavia, come ti senti?".





Intontita e spaventata, rispose: "Ho visto qualcosa, una forma, un orribile intreccio di tentacoli, ed una figura che la teneva a bada con uno strano suono. Ad un tratto, il suonatore si rivolse verso di me. Mio Dio! Era terribile e bello nello stesso tempo. Mi fissò e mi fece un cenno imperioso, come di fermarmi. Poi, più nulla".





"Non capisco, qui sta diventando tutto troppo strano". La sorresse e la condusse lentamente verso la strada, distante pochi minuti di cammino.





Arrivati in fondo, Flavia si sentiva nuovamente in forma, senza tuttavia dimenticare l'esperienza vissuta e meditando sul suo significato. Si aggrappò al sacerdote.





"Shimon, chi era? Cosa voleva da me? E perchè tu non hai provato la medesima cosa?".





“Non lo so. Me lo chiedo anch'io.”





Shimon la prese sottobraccio, sorreggendola.





Lentamente imboccarono la via che porta verso il centro del borgo. Imboccarono un'antica via in pietra. Passarono dinnanzi a portali che parevano non essere mai stati aperti da nessuno, incorniciati da indecifrabili bassorilievi.





Giunti sul sagrato della chiesa, voltandosi verso la facciata del tempio, affiancata da un arco dai misteriosi simboli di una svastica e di un pentacolo, il tempo parve fermarsi.





Dal portico, mentre i due si guardavano intorno ancora intontiti, emerse lentamente una figura scura, ammantata da una tonaca nera. Avrebbe potuto essere il parroco. Era rivolto verso di loro ed il volto era seminascosto dall'ombra delle colonne.





Avrebbero giurato che li fissasse intensamente ed in modo non certamente benevolo. Trascorsero alcuni secondi di gelo.





Poi l'enigmatica persona fece loro cenno di avvicinarsi.





Si trattava di un uomo sulla sessantina, con un volto insolito, abbigliato da sacerdote cattolico. Era in effetti il parroco del paese, o almeno così appariva.





"Vedo che siamo colleghi" disse rivolto a Shimon.





"Già padre. Noi ci troviamo qui in paese per via di una ricerca scientifica, per così dire".





"So tutto".





I due si guardarono basiti.





"Siete qui per via della pergamena".





Flavia ribattè: "Certo, ma... lei come fa a sapere?".





"Ve l'abbiamo fatta trovare noi. Serve una persona consacrata e straniera per svolgere il compito al meglio".





"Ma di quale compito parla? Noi siamo solo ricercatori".





"No, voi siete ben altro".





Non li invitò ad entrare in chiesa nè nella casa parrocchiale. La situazione era surreale.





"Voi ora siete i portatori della pergamena. Vedete, quel documento accompagnava un blasfemo ed antichissimo libro, ora conservato dalla nostra confraternita nei sotterranei del castello di Rosazza. La profezia del Necronomicon è chiara. Se non verrà pronunciata la formula entro stanotte, il subdolo Cthulhu che dorme informe negli abissi risorgerà".





Shimon a questo punto era scosso ed incredulo: "Cthulhu? Si tratta solo di una leggenda. Io non credo che ...".





"Non sia blasfemo. Noi non scherziamo su queste cose. Qui si parla di scegliere tra la salvezza e la perdizione".





A quel punto i tre si diressero verso il centro del villaggio, percorrendo antichissimi viottoli pietrosi costellati di misteriose fontane, ricolme di scritte arcane.





Il progetto originale era mutato. L'eccentrico sacerdote parlò a lungo del libro maledetto, di come fosse giunto nell'antichità nel territorio biellese, del fatto che si trattava di una rarissima copia, di quale fosse il suo fine ultimo. Ma soprattutto descrisse con dovizia di particolari il luogo da cui sarebbe risorto dal cuore della terra l'immondo Cthulhu.





Di tanto in tanto, incrociavano lo sguardo vuoto di radi passanti, dai volti segnati da lineamenti curiosi, mai incontrati in altri uomini. Nessuno rivolgeva loro la parola, reclinando unicamente il capo di fronte al parroco, in segno di deferenza.





Il meriggio mutò presto in sera. Le ombre delle vicine vette si erano allungate come una buia coltre sul fondovalle.





"La miniera della valle è il luogo prescelto. Nell'antichità i minatori locali, in cerca di metalli preziosi, scavarono troppo in fondo. Ne uscirono terrorizzati ed impazzirono tutti, consci di aver risvegliato le forze oscure dagli abissi di roccia".





"Io non capisco" Flavia era incredula ed ancora scossa per l'accaduto nel bosco.





"Non c'è molto da capire. Il libro maledetto si attiva pronunciando la formula della pergamena. Solo in questo modo, nel cuore di questa notte, potremo impedire la resurrezione del male".





Shimon si stava convincendo sempre più. Era tutto plausibile. Alfonso sacrificato nella cripta, l'altare blasfemo, tutto pareva tornare.





Flavia cercò di farlo rinsavire: "Shimon io non credo che dovremmo... è inverosimile. Io...".





Lo guardava con tenerezza, avrebbe voluto proteggerlo.





Ma Shimon: "No Flavia, le cose stanno in questo modo. Devo fare il mio dovere".





Si guardarono a lungo negli occhi. Lei comprese che nessuno avrebbe potuto fargli cambiare idea. Il vento le scompigliò i capelli. Era smarrita.





Shimon si rivolse al parroco: "Mi dica cosa devo fare, e quando".





Parve a Flavia di percepire negli occhi del parroco una scintilla inquietante.





"Alle ventidue inizieremo il viaggio. Trovatevi presso l'antica torre civica a quell'ora".





L'uomo si allontanò. Poterono osservare come, durante il percorso, egli venisse affiancato da alcuni abitanti del villaggio che camminavano con un'andatura singolare, si potrebbe dire ondeggiante.





Furono inutili gli ulteriori tentativi di Flavia per convincere Shimon a desistere. Così, alla fine, cenarono in silenzio nella piccola osteria del paese, completamente vuota.





Giunta l'ora, in breve tempo si ritrovarono sotto la torre. Era buio, ed il profilo dei monti li sovrastava. L'uomo era lì ad attenderli, accompagnato da alcuni accoliti silenziosi.





"Seguiteci, in silenzio" disse con tono imperioso.





Fu un percorso abbastanza lungo, attraversarono il torrente costeggiando l'antico cimitero in pietra ricolmo di insoliti simboli. Il freddo era pungente ma nessuno si lamentava. Shimon era profondamente assorto e non proferiva parola. Vedere un uomo razionale come lui convincersi senza indugio di una missione di cui conosceva ben poco era per Flavia un tormento. Ma lei aveva fiducia in Shimon, e seppur inquieta lo seguì in silenzio.





Pochi minuti prima della mezzanotte si ritrovarono di fronte all'entrata di un'antichissima miniera abbandonata. Le torce illuminavano l'antro, formando ombre oblunghe e minacciose. Pareva provenire da quello spazio vuoto un flebile respiro affannoso e profondo, un basso vibrare di ignota origine.





"Shimon, è ora" esclamò lo strano parroco, estraendo dal mantello il Necronomicon.





Così, per la prima volta Flavia e Shimon videro da vicino l'oggetto della loro ricerca. Un volume raggrinzito, rovinato dal tempo, colmo di tutto il male che possa pervadere un libro.





Shimon, come incantato, estrasse dalla propria cartella la pergamena. Ondeggiando il capo come in una nenia, lentamente iniziò a leggere la formula: "Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn Yah Cthulhu Yah".





Flavia, a quel punto, ebbe paura. Il piccolo corteo iniziò a salmodiare qualcosa di orrendo, in una lingua mai udita prima. Shimon proseguì senza indugio.





Il parroco, che ora mostrava un ghigno beffardo, appariva inebriato da quelle parole. Guardò Flavia. Forse... le sorrise, in un modo inspiegabile. Ne venne ricambiato.





Il sordo rumore dal profondo della miniera divenne a quel punto sempre più cadenzato. Qualcosa o qualcuno si muoveva strisciando nell'abisso. Fu allora che Shimon si accorse del grande inganno in cui era caduto. Era stata appena pronunciata l'evocazione del sommo Cthulhu, non la sua esecrazione. Egli sarebbe alfine risorto dopo eoni di un sonno mortale ed avrebbe gettato il mondo nella disperazione più terribile. I suoi sordidi tentacoli sarebbero presto apparsi dal profondo antro senza nome per la dissennata gioia dei suoi antichi adoratori. Egli avrebbe distrutto la vita e la coscienza degli ignari abitanti della superficie. Era giunto il momento di una nuova era, l'umanità avrebbe assistito al trionfo dei Grandi Antichi.





Lunghe ore trascorsero da quella sconvolgente rivelazione. La mattina seguente, una livida alba accolse Rosazza e le sue montagne. Una nebbia, una bassa nuvolaglia, avvolgeva i fitti boschi ed i vicoli silenziosi del borgo. Il silenzio ovattato del paese pareva contrastare con i lugubri suoni uditi nei boschi nella notte.