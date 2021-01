Scialpinista bloccato da neve e nebbia, Soccorso Alpino in azione all'Alpe Selletto

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese oggi pomeriggio, 3 gennaio, per uno scialpinista che si è trovato bloccato dalla fitta nebbia e dalla neve abbondante nei pressi dell'Alpe Selletto Superiore, sotto il comune di Bioglio ma geograficamente collocato nel territorio dell'Oasi Zegna, a circa 6 chilometri dal Bocchetto Sessera.

Prima che il cellulare si scaricasse completamente, l'uomo è riuscito ad allertare la moglie che si trovava a casa, comunicando con precisione la sua posizione, in seguito la donna ha attivato i soccorsi tramite Nue112.

Le operazioni sono state coordinate dai tecnici del Soccorso Alpino piemontese e biellese con la collaborazione del personale del comprensorio sciistico di Bielmonte che ha messo a disposizione un mezzo battipista partito dal Bocchetto Sessera per raggiungere l'uomo. Poiché non si conoscevano le condizioni sanitarie del malcapitato e non era possibile ricontattarlo, i tecnici hanno caricato sul gatto delle nevi anche i presidi sanitari.

Tuttavia, dopo averlo raggiunto, si sono resi conto che era in buone condizioni, soltanto disorientato e bloccato da oltre un metro di neve fresca caduta recentemente in zona. L'uomo è stato caricato a bordo della cabina del battipista e ricondotto a valle illeso.