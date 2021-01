Mottalciata, in piena notte scatta l'antifurto di una ditta: Falso allarme

Allarme anti-intrusione in piena notte. È quanto accaduto una decina di ore fa in una ditta di lavorazione di metalli nella zona industriale di Mottalciata. La segnalazione è arrivata alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Biella poco prima dell’una, facendo attivare le autoradio in servizio notturno.

Le pattuglie si sono fiondate in pochi minuti da Cossato e Masserano, così da rendere vano l’eventuale tentativo posto in essere. La prima ricognizione interna effettuata dai militari in compagnia del titolare non ha evidenziato segni di effrazione o la presenza di estranei.

La zona è poi stata battuta con attenzione per tutta la notte. Non si esclude che potenziali malintenzionati abbiano fatto scattare intenzionalmente l’allarme allo scopo di saggiare la risposta delle forze dell’ordine.