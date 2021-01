Colpito da una rotoballa nella sua azienda di Sandigliano, in ospedale con una frattura FOTO

Aggiornamento del 3 gennaio

Avrebbe riportato soltanto una frattura al braccio sinistro il contadino che ieri, 2 gennaio, è stato colpito da una rotoballa mentre lavorava nella sua azienda agricola. Gli operatori Spresal, dopo aver verificato di persona la situazione, hanno dichiarato che l'intervento non era di loro competenza perché la persona coinvolta nell'incidente è il titolare stesso del luogo di lavoro in cui è accaduto il fatto.

Il fatto

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, 2 gennaio, in via Trieste a Sandigliano. Per cause al momento sconosciute, un uomo sarebbe stato colpito da una rotoballa nel campo nei pressi della sua azienda. In suo soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli operatori sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale per le cure del caso. Per ora le sue condizioni non sono note, ma non dovrebbero essere gravi.