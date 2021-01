Candelo, canna fumaria a fuoco. Vigili del Fuoco in azione VIDEO

Incendio in una canna fumaria di via Pietro Micca a Candelo intorno alle 12,30 di oggi 3 gennaio. Le fiamme, che non si sono espanse oltre il camino, sono state spente dai Vigili del Fuoco di Biella, intervenuti con tre mezzi. Gli uomini del 115, servendosi dell'autoscala, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'impianto.