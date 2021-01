Biellesi nel mondo, il primo nato nel 2021 si chiama Pietro Perazzo

Se all'ospedale Degli Infermi abbiamo dovuto attendere il 2 gennaio per il primo nato in città, cinque minuti dopo la mezzanotte di Capodanno, all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo è nato Pietro Perazzo, uno dei primissimi nati in tutto il mondo.

Ad annunciarlo papà Mattia, biellese, e mamma Chiara Piccardi di Castione della Presolana in provincia di Bergamo. Mattia lavora da anni all'estero, precisamente in Nigeria ma per il parto, insieme alla moglie, hanno preferito l'Italia. Pietro pesa circa 3 chilogrammi e sta bene. Complimenti ai neo genitori e al fratellino Giulio.