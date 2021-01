Candelo partecipa al progetto WE.com, rivolto ai giovani e alle famiglie

Rispondere con maggior efficacia ai bisogni dei nuclei familiari con minori e/o giovani adulti in condizioni di povertà educativa, relazionale ed economica, apportando miglioramenti al sistema di erogazione dei servizi sul territorio biellese. È lo scopo del progetto WE.com Biella, finanziato con Fondi Strutturali Europei all'interno dell'iniziativa regionale We.Care, a cui il comune di Candelo ha aderito.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Consorzio I.R.I.S. (ente capofila), il Consorzio CISSABO, l'ASL Bi, il Comune di Biella e alcune Cooperative del territorio. Lunedì 28 dicembre si è svolto un incontro su piattaforma online con le associazioni candelesi per presentare il Progetto e coinvolgerle, invitandole a diventare punto di riferimento per le famiglie del paese.

"L’istituzione dei punti di riferimento, punti.com, ha come obiettivo la valorizzazione di luoghi frequentati dai cittadini (ad esempio sedi associazioni territoriali, pro-loco, biblioteca, centri ricreativi per anziani, associazioni sportive, negozi, supermercati..), ove i bisogni possono essere in via preliminare intercettati, affinché possano essere affrontati per tempo e ove il cittadino possa essere orientato rispetto ai servizi presenti sul territorio" spiega l'assessore alle politiche sociali di Candelo, Selena Minuzzo.

"Il Punto.com è quindi un luogo che già esiste, all'interno del quale viene individuato un referente che possa farsi portavoce di informazioni di orientamento sui servizi attivi sul territorio rivolti alle famiglie. Le Associazioni sono il cuore pulsante di Candelo, sono di per sé luoghi di incontro, crescita, condivisione e progettazione, grazie alle nostre Associazioni vengono realizzate molte attività. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno partecipato all’incontro e che si è reso disponibile per diventare Punto.com".