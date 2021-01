Benvenuto 2021, donati ad Asl Biella oltre 1500 calendari filosofici giornalieri

Oltre 1500 calendari donati all'Asl di Biella, da destinare a reparti, servizi e uffici dell'ospedale e del territorio. Come annunciato dall'azienda sanitaria sulla propria pagina Facebook: "È un bel giorno per salvare vite" e "Ogni giorno è un giorno nuovo" sono le due scritte incise sul legno del calendario donato da Giovanni Di Bisceglie con i figli Luigi e Valeria", titolari di una ditta del Cossatese.

Il dono è corredato da una cartolina che riporta queste parole: "Questo 2020 è stato un anno difficile, ha portato molto dolore e minato le nostre certezze. Ma ci ha anche fatto ricordare l'importanza di quelle persone che, senza clamore ma con un impegno costante e instancabile, sono rimaste e rimangono in prima linea per tutti noi. Per questo abbiamo pensato al piccolo dono che avete tra le mani, nella speranza che il prossimo anno sia diverso da quello appena trascorso e per dirvi a modo nostro l'unica cosa che davvero conti: GRAZIE".

Il calendario è giornaliero e ogni pagina riporta un pensiero filosofico. La massima riportata il primo gennaio è di Mark Twain: "I due giorni più importanti della vita sono il giorno in cui sei nato e il giorno in cui scopri il perché".

"Non ci sarebbe potuta essere citazione più indicata" si legge ancora nel post. "Nei prossimi giorni questo dono verrà consegnato per augurare buon 2021. Ringraziamo il signor Giovanni e i suoi figli per questo gesto".