Addio 2020, benvenuto 2021: Bilanci e auguri dall'affascinante Borgo di Bagneri

Riceviamo e pubblichiamo:

"In un anno oggettivamente difficile e con le tante necessarie limitazioni che ben conoscete, pur non potendo proporre se non in modo parziale le consuete manifestazioni, abbiamo cercato di continuare a tenere vivo e accogliente il Borgo Alpino di Bagneri, con l’impegno dei volontari e degli scout.