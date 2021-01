UCC Assigeco Piacenza-Edilnol Pallacanestro Biella, il prepartita

Prima gara del 2021 per Edilnol Pallacanestro Biella che sabato 2 gennaio alle ore 20:45 affronterà al PalaBanca l'UCC Assigeco Piacenza, nel match valido per la decima giornata di campionato di Serie A2 Old Wild West. Una trasferta che si annuncia impegnativa, contro una squadra in crescita che viene da due vittorie casalinghe consecutive. Un roster dinamico, energico e con grande spinta offensiva quello di coach Salieri, che è al quarto posto per punti segnati ed assist in questo campionato. I due americani McDuffie e Carberry sono i due riferimenti offensivi, con circa quaranta punti di media a partita; completano il quintetto titolare il playmaker Cesana, Formenti e Molinaro. Una media di venti minuti a partita anche per l'ex rossoblu Federico Massone. Palla a due sabato alle ore 20:45, in diretta su LNP PASS.

PAROLA AI PROTAGONISTI Iacopo Squarcina (Head Coach Edilnol Biella) - “Nelle ultime partite siamo stati penalizzati dalle percentuali, un dato che non ci ha permesso di ottenere risultati positivi. Dobbiamo lavorare sulla testa, capendo l’importanza di ogni singolo possesso. Con Casale abbiamo preso un parziale importante nel secondo tempo che ha rovinato un piano gara eseguito bene nella prima frazione. Dobbiamo unirci e superare questo momento difficile. Con Piacenza dobbiamo fare una gara solida per tutti e quaranta i minuti, stiamo lavorando duramente per arrivarci”.

Niccolò Moretti (Playmaker Edilnol Biella) - “Piacenza ha un roster importante con giocatori di esperienza che hanno dimostrato di saper fare bene in questo avvio di stagione. Sarà importante preparare nel migliore dei modi il match per approcciare nel modo giusto. Dobbiamo ripartire dai primi tempi delle gare con Trapani e Casale, tenendo l’attenzione al massimo per tutta la durata dell’incontro”.

I ROSTER Edilnol Pallacanestro Biella: 1 Nicola Berdini, 3 Niccolò Moretti, 8 Gianmarco Bertetti, 9 Marco Laganà (C), 10 Simone Barbante, 11 Federico Miaschi, 16 Luca Vincini, 18 Jakub Wojciechowski, 20 Matteo Pollone, 23 Deontae Hawkins, 55 Lazar Lugic. Allenatore: Iacopo Squarcina. Assistenti: Andrea Niccolai, Alessandro Pogliaghi.

UCC Assigeco Piacenza: 1 McDuffie Markis, 3 Voltolini Alessandro, 5 Perotti Nicola, 6 Poggi Giovanni, 8 Molinaro Lorenzo, 9 Formenti Matteo, 13 Gajic Nemanja, 18 Guariglia Tommaso, 22 Massone Federico, 29 Carberry Tobin, 77 Jelic Stipe, 90 Cesana Luca. Allenatore: Stefano Salieri. Assistente: Lorenzo Dalmonte.