Sport e benessere a 360 gradi, i corsi online della Palestra Piscina Armonia in Equilibrio VIDEO

Un ricco palinsesto di lezioni online in programma tutti i giorni dal lunedì al sabato. Questa l'offerta proposta dalla Palestra Piscina Armonia in Equilibrio di Vigliano, con il suo titolare Claudio Canessa affiancato dallo staff di istruttori qualificati. Le lezioni sono disponibili in diretta o in base alle proprie esigenze, in modalità on demand.

"Questo video - spiega il personal trainer Canessa - è una breve presentazione dei nostri corsi Body Mind, attività per un vero e proprio benessere della persona, sia a livello fisico che sul piano emozionale".

Il corso di ginnastica posturale. Un protocollo innovativo finalizzato alla prevenzione e a risolvere i problemi legati ad una postura scorretta e al mal di schiena in generale. Adatta a tutti e da qualsiasi età.

Postural Yoga Therapy, un lavoro di benessere a 360°. Un vero e proprio lavoro di benessere globale a livello posturale, organico e mentale che utilizzando semplici Asana Yoga garantisce benessere posturale e allungamento, e attraverso il respiro aiuta a pulire i disturbi del pensiero inducendo rilassamento. Si sviluppa su tutti i singoli Chakra. Indicato anche a coloro che non hanno mai praticato Yoga.

Pilates, conosciutissima tecnica di rinforzo dello Scoop addominale e del core, nella fattispecie la Power House del Pilates. Prevede un rinforzo muscolare in generale, in particolare a livello di addome, schiena, zona glutea, fianchi e parte alta del corpo. Il lavoro di sviluppo secondo i principi del Pilates, e tra i più importanti ricordiamo il controllo, la fluidità, la respirazione, l’allineamento all’auto-allungamento e la centralizzazione. La tecnica proposta, quella del pre pilates, si rivelerà adatta a tutti e in grado di essere applicata in sicurezza e in modo efficace.

E per finire il Power Yoga, dove respiro e movimento si coordinano per un ottimo condizionamento del sistema cardiocircolatorio e muscolare.

"Senza dimenticare però i nostri corsi di Tonificazione (Tone Up Time e Total Body) e Yoga Vinyasa dei quali parleremo prossimamente" conclude Canessa. "Non ci resta che invitarvi a provare gratuitamente le nostre lezioni".