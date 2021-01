Bilancio, Corradino e Tosi: "Dispiaciuti delle critiche inappropriate e fuorvianti di Biella al Centro”

In seguito a quanto pubblicato su alcuni organi di stampa locali, in riferimento alla presa di posizione delle liste civiche di Biella al Centro in tema di bilancio, il sindaco Claudio Corradino e l’assessore al Bilancio Silvio Tosi replicano ai consiglieri: “Siamo dispiaciuti, in virtù anche dei costanti confronti in sede di commissione consiliare, della comunicazione a mezzo stampa di Biella al Centro. Parlare di gravi ritardi sull’utilizzo dei trasferimenti straordinari dallo Stato (Covid) non solo è inopportuno a livello di tempistiche ma denota anche irresponsabilità di fronte alle possibili evoluzioni socio-economiche che si registreranno nel corso dei prossimi mesi”.

Il sindaco Corradino e l’assessore Tosi rispediscono le critiche al mittente: “I movimenti civici parlano di tentennamenti e assenza di prospettive di fronte a scelte che invece rappresentano il buon senso amministrativo obbligatorio per chi ha la responsabilità, al fine di non mettere in difficoltà i conti del Comune in vista del 2021”.

Nella nota stampa vengono inoltre analizzate le tempistiche dei trasferimenti e le modalità in cui lo Stato ne stabilisce l'utilizzo. Il Comune ha percepito fondi complessivi per 3,4 milioni euro con l’arrivo di tre versamenti nei mesi di maggio, luglio e novembre. Finora risultano già spesi 1,3 milioni, con il maggiore impegno per fare fronte alle emergenze-Covid più impellenti: “Va sottolineato – dicono Corradino e Tosi -, che questa spiegazione è già stata ampiamente illustrata in Consiglio comunale. I trasferimenti sono stati stanziati dallo Stato in previsione principalmente delle minori entrate con cui devono fare i conti i comuni. In particolare le entrate per Imu, che valgono sul bilancio annuale del Comune di Biella circa 15 milioni, oltre l’addizionale comunale Irpef. Il versamento della seconda rata Imu è avvenuto lo scorso 16 dicembre e solo nei prossimi giorni l’ente riceverà i versamenti e i resoconti dal ministero. Di conseguenza al momento non è possibile fare previsioni di entrata accertata. Solo attorno a metà mese si potrà comprendere a quanto ammonteranno gli eventuali mancati introiti Imu e successivamente l’Irpef”.