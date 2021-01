La prima criptovaluta introdotta nell'anno 2008 è stata Bitcoin. Ora, questa criptovaluta è considerata la valuta digitale più popolare al mondo.

Le criptovalute sono le valute virtuali che non esistono nella realtà ma solo su Internet. Puoi memorizzare queste valute digitali solo nel tuo portafoglio. Esistono vari tipi di portafogli digitali, come portafogli mobili, portafogli web, portafogli desktop, portafogli hardware e molti altri.

I portafogli digitali sono progettati per memorizzare valute digitali come Bitcoin, Stellar, Ripple, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, ecc. Questi portafogli sono utili e hanno caratteristiche uniche.

Le criptovalute sono anche considerate come moneta elettronica creata con l'aiuto di tecnologie avanzate. Dopo l'invenzione delle criptovalute, le persone non si affidano più alle banche per le transazioni.

Inoltre, solo un mittente e un destinatario sono coinvolti nelle transazioni. Ciò rende la tua transazione sicura, sicura e veloce. Le principali criptovalute come bitcoin vengono elaborate sulla tecnologia blockchain che elimina la necessità di barriere fisiche come le banche.

Tipi di criptovaluta migliori da usare

Le criptovalute sono le valute digitali popolari in tutto il mondo. Ci sono milioni di volumi di ricerca sulle criptovalute a causa della sua enorme popolarità e opportunità di investimento.

Pertanto, ecco i diversi tipi di criptovalute che devi conoscere nel 2020,

1. Zcash (ZEC):

Zcash è una valuta digitale ben nota su cui molti investitori sono disposti a spendere. Questo è stato costruito sulla base di codice bitcoin originale.

Questa criptovaluta utilizza la crittografia per fornire una privacy avanzata ai suoi utenti. Le transazioni relative a questa criptovaluta sono simili alle transazioni bitcoin, ma tieni presente che le transazioni sono trasparenti.

2. Ethereum (ETH)

Ethereum è un altro tipo di criptovaluta introdotto nell'anno 2015 e ora è popolare in tutto il mondo. Serve come piattaforma per oltre 260.000 diverse criptovalute.

È considerata la seconda più grande piattaforma di valuta digitale per capitalizzazione di mercato, dopo bitcoin. Al momento, questa criptovaluta si sta concentrando sulla gestione del codice di programmazione di qualsiasi applicazione decentralizzata.

3. Litecoin (LTC):

Litecoin è un altro tipo di criptovaluta ed è anche considerato un progetto open source non gestito da alcuna autorità centrale.

Nell'anno 2011, questa valuta digitale è stata rilasciata su GitHub come alternativa a Bitcoin. Successivamente, nel 2013, ha registrato una crescita massiccia.

Questa valuta è stata introdotta da un ex dipendente di nome Charlie Lee per migliorare la tecnologia bitcoin con minatori concentrati, commissioni inferiori, transazioni rapide, ecc.

4. Bitcoin Cash:

Bitcoin cash è stato introdotto nel 2017 ed è conosciuto come una delle criptovalute più popolari sul mercato. La principale differenza tra bitcoin e bitcoin cash è la dimensione del blocco; 8 MB.

Questa valuta digitale è stata creata solo per migliorare le funzionalità di Bitcoin. Consente la maggior parte delle transazioni a una velocità rapida. Scambia su scambi di valuta virtuale come ShapeShift, Bitfinex, Kraken, Gemini, Coinbase e Bitstamp.

5. Bitcoin:

Bitcoin è stata la prima valuta digitale introdotta nell'anno 2008 da un individuo o un gruppo di persone, comunemente indicato come Satoshi Nakamoto.

Utilizza la tecnologia blockchain per la transazione. Tra tutte le criptovalute, il bitcoin è la più popolare. Se cerchi le migliori opportunità di investimento, bitcoin può essere la tua opzione adatta nel 2020.

Puoi anche iniziare a investire in bitcoin dopo la pandemia e, con la corretta strategia di marketing, puoi generare grandi entrate passive in breve tempo.

6. Ripple:

Ripple è una tecnologia che funge sia da rete di pagamento digitale che da criptovaluta per le transazioni finanziarie. Questa criptovaluta è completamente diversa dal bitcoin poiché Ripple non utilizza la tecnologia blockchain.

Tieni presente che questa valuta virtuale non è pensata per un singolo utente ma per grandi organizzazioni e aziende che effettuano transazioni di grandi quantità di denaro. Questa criptovaluta afferma di gestire più di millecinquecento transazioni al secondo.

Considerazioni Finali

Pertanto, queste sono le migliori criptovalute che è meglio usare al momento. Puoi scegliere qualsiasi valuta virtuale per l'investimento, ma la valuta digitale più adatta a te è Bitcoin. Puoi anche registrarti su trustpedia conoscerai diverse fantastiche opportunità per gli utenti di bitcoin.