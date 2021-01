Dal Nord Ovest - "Sono andato a trovare la nonna malata": vercellesi nei guai a Torino

Agli agenti del Commissariato Centro che lo hanno fermato in piazza Solferino, a Torino, poco dopo le due della notte alla guida di un’auto e in compagnia di altri tre giovani, il conducente ha detto di essere stato a trovare la nonna malata in ospedale e di essere passato a prendere i suoi tre amici che volevano uscire per fare un giro insieme.

Tutti gli occupanti dell’auto, residenti nell'Alessandrino e nel Vercellese, sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle norme per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Il conducente, inoltre, è stato sanzionato perché trovato alla guida di un veicolo con cilindrata superiore a quella consentita per un neopatentato; dettaglio che ha fatto scattare il ritiro della patente per la futura sospensione.