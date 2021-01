Camburzano, la moglie lo vuole lasciare e lui dà in escandescenza

La compagna gli comunica l'intenzione di separarsi e lui dà in escandescenza minacciando di farla finita. È quanto accaduto a Camburzano nella giornata di ieri, 1 gennaio: il 65enne, sconvolto e in evidente stato di agitazione, è stato tranquillizzato dai Carabinieri della stazione di Occhieppo e del Nucleo Radiomobile di Biella, ai quali ha però opposto resistenza. Per questo motivo è stato denunciato e, successivamente, affidato al personale del 118 per le cure necessarie.