Vigliano, borse di studio Rolando a tre studenti delle scuole medie

Anche nell'anno appena concluso, negli ultimi giorni di dicembre, sono state consegnate le borse di studio intitolate alla memoria del Dott. Nicola Rolando, storico farmacista di Vigliano scomparso nel 2012, grande sostenitore della promozione della cultura come forma di crescita individuale e sociale.

Ogni anno le tre borse di studio vengono messe a disposizione dell'istituto comprensivo di Vigliano dalla famiglia Rolando e conferite a studenti che si sono distinti per i risultati conseguiti nell’anno scolastico precedente.

Nella cerimonia dell'ottava edizione, che si è svolta nell'aula magna del comprensivo secondo le attuali restrizioni, Luce Bracco, Tommaso Zambito e Rebecca Auletta sono stati premiati dalla figlia del dottor Rolando, la dottoressa Nicoletta, alla presenza dell’assessore all’istruzione e alle politiche sociali del Comune di Vigliano Elena Ottino, delle mamme dei tre studenti, del Dirigente scolastico e dello staff.

Per l'occasione Nicoletta Rolando ha ricordato la figura del padre e il valore che lo studio riveste, soprattutto nelle situazioni difficili come quella che stiamo vivendo in cui le competenze rappresentano un presupposto fondamentale per la ricerca di soluzioni efficaci per il bene della collettività.