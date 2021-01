Ultimo nato a Biella, il 2020 si chiude in rosa con la piccola Alice

Fiocco rosa per l'ultimo nato all'ospedale di Ponderano. Alice, 3,6 kg di puro amore, è nata il 31 dicembre per la gioia di Mamma Andreina e papà Vladyslav. Una coppia di giovani, tra l'altro: Andreina ha 25 anni e il suo compagno soltanto qualcuno in più. In attesa di scoprire chi sarà il primo nato del 2021, diamo il benvenuto alla piccola Alice e auguriamo un buon anno alla famiglia.