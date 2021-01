Colpito da una rotoballa in un campo di Sandigliano, trasportato in ospedale FOTO

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, 2 gennaio, in via Trieste a Sandigliano. Per cause al momento sconosciute, un uomo sarebbe stato colpito da una rotoballa nel campo nei pressi della sua abitazione. In suo soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli operatori sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale per le cure del caso. Per ora le sue condizioni non sono note, ma non dovrebbero essere gravi.