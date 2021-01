Oroscopo di Platone: Cosa ci dicono gli astri in gennaio

https://www.facebook.com/astrologiadiplatone/

ARIETE

Dal 21 marzo al 20 aprile

DENARO E LAVORO. Fidatevi: le uscite impreviste non vi prosciugheranno il salvadanaio al contrario, vi faranno apprezzare maggiormente da amici, parenti e colleghi. Guardatevi attorno, ci sono occasioni molto allettanti a portata di mano ma è il caso di avere prudenza e rimandare un investimento di rilievo. Potete assumere un rischio ponderato e ben valutato. La positività entra nel vostro cielo astrale.

AMORE E ARMONIA. Se metterete la testa fuori dal vostro guscio, avrete la possibilità di fare un incontro molto interessante e, superato l’impaccio iniziale, troverete subito cose da dirvi e da…fare.

BENESSERE E SALUTE. Qualcuno a cui non credevate, vi solleva da una vecchia promessa che vi risultava “pesante”. Serenità in famiglia e qualche scintilla con gli amici, cercate di prendere la vita con più filosofia.

LEONE

Dal 23 luglio al 23 agosto

DENARO E LAVORO. Piacevoli sorprese in arrivo, inizia la vostra risalita. Le entrate e le uscite sono in sostanziale equilibrio, potete concedervi persino qualche piccolo lusso. Siete in un periodo in cui chi osa vince, se tentate la fortuna e credete nelle vostre capacità, potreste anche ottenere grandi soddisfazioni, ma senza troppo esagerare. Ricordatevi che chi troppo vuole.....nulla stringe! Attenzione agli investimenti rischiosi, frenate i facili entusiasmi.

AMORE E ARMONIA. Il cuore si arrende all’evidenza e non si difende più. Possibilità di incontro folli e…fatali mentre, per le coppie, si preannunciano bellissimi progetti in condivisione.

BENESSERE E SALUTE. Imprevisti faticosi di varia natura ma per fortuna non dovete temere grossi danni. Cercate di mantenere la lucidità mentale che vi contraddistingue e vi salva da situazioni a volte insidiose.

SAGITTARIO

Dal 23 novembre al 21 dicembre

DENARO E LAVORO. Sul posto di lavoro ogni persona la vede in maniera diversa e diventa sempre più arduo trovare delle soluzioni o capire come muoversi. Il nervosismo aumenta e si perde tanto tempo concludendo poco. Per aumentare l’efficienza e superare gli ostacoli bisogna imparare ad evitare le polemiche e, l’energia espansiva del vostro segno, vi dona la serenità necessaria per far fronte a tutti gli impegni che vi assillano. Riuscirete così a risolvere anche situazioni che sembravano insormontabili.

AMORE E ARMONIA. Incontri promettenti….ma, fare i “duri”, non è da voi e per giunta, di solito, non paga. E’ arrivato il momento di abbandonare le montagne russe e darvi una maggiore stabilità. Cuore e testa devono scegliere all’unisono.

BENESSERE E SALUTE. Non appiattitevi sempre sulle stesse persone e gli stessi argomenti, evadete e sognate. Questa maniera di agire vi porterà un benessere generale che avevate perso. Rinnovatevi anche nel modo di interloquire.

TORO

Dal 21 aprile al 20 maggio DENARO E LAVORO. Rendete al meglio e vi piace lavorare con calma e in un ambiente sereno, al contrario siete invece incalzati da colleghi o collaboratori ansiosi di “brillare” e che seminano “zizzania” intorno a voi. Ricordatevi che l'agricoltore saggio, estirpa le erbacce prive di utilità. Non fate il passo più lungo della gamba. Gli astri favorevoli vi consentono di impostare un ruolino di marcia ben cadenzato, se sarete capaci di non farvi fuorviare da qualche contrattempo, potrete produrre e rendere molto. AMORE E ARMONIA. Periodo di passioni travolgenti e, forse, anche piccanti, fuori programma. Cercate di essere seducenti ed espansivi. Sorridere vi sarà d’aiuto. BENESSERE E SALUTE. Siate molto prudenti nel muovervi e sappiate rinunciare se siete troppo stanchi. Camminare all’aria aperta e ascoltare musica rilassante, aiuta la riflessione. VERGINE

Dal 24 agosto al 22 settembre DENARO E LAVORO. Alcune richieste sono poco chiare! Cercate di adattarvi anche se non le condividete. Prediligete sempre la cautela all'impulsività del momento. Rimanete tranquilli e stringete i denti in attesa che la ruota giri a vostro favore. Per cogliere alcune opportunità sarà necessaria una forte dose di diplomazia. Mese molto promettente per sostenere esami, viaggiare, allargare il raggio d'azione nel lavoro o negli studi: approfittatene. Saprete schivare con tempismo e lucidità gli sgambetti che vi vengono posti da persone nella vostra cerchia di amicizie....non vere! AMORE E ARMONIA. Il giusto partner è un sostegno nella vita ed è sempre al vostro fianco. Abbandonate i formalismi che finiscono per ostacolare ogni slancio e lasciatevi guidare dal cuore. BENESSERE E SALUTE. Periodo contraddittorio, in cui grandi entusiasmi si alternano a drastici cali d’umore, sarebbe il caso di staccare la spina e rilassarvi. Anche nell’ambito familiare rimproverate troppo chi non la pensa come voi.

CAPRICORNO

Dal 22 dicembre al 20 gennaio

DENARO E LAVORO. Non date troppo peso a una contrazione nelle entrate, i corpi celesti garantiscono solidità a prova di recessione. Frenate la voglia di acquisti impulsivi cercando di spendere quel tanto che basta senza troppi patemi e posticipate progetti riguardanti nuove iniziative. Possibili occasioni di crescita nel lavoro e negli studi, probabile anche una piacevole e bella notizia in arrivo.

AMORE E ARMONIA. Sarete al centro dell’attenzione altrui e il vostro fascino non passerà inosservato. Cercate di non peccare di narcisismo. Siate discreti per non suscitare troppe gelosie. Un po' di umiltà vi renderà ancora più attraenti.

BENESSERE E SALUTE. Chiari indizi di possibilità nell’attuare quel progetto che da anni giace nel cassetto, vi renderanno felici e positivi. Le valutazioni professionali, di un addetto del settore interessato, vi rassicureranno che l’operazione si può fare facendovi sentire in piena forma fisica e psichica.

GEMELLI

Dal 21 maggio al 21 giugno

DENARO E LAVORO. Inaspettato un guadagno in arrivo da situazioni contingenziali di un lontano investimento. Spese inappropriate per tempo libero vi esporranno a critiche di persone vicine. Superate le problematiche con spiegazioni plausibili. Alcune relazioni difficili con i colleghi o compagni di lavoro miglioreranno quando scoprirete di potervi aiutare a vicenda con reciproci benefici anche se, una falsa versione dei fatti, vi lascerà con l’amaro in bocca. Siate avveduti a facili lusinghe di guadagno.

AMORE E ARMONIA. Rispolverate il vostro fascino e tentate la via di un’inedita intraprendenza, per appagare la vostra voglia di coccole, sicurezze ed intimità.

BENESSERE E SALUTE. Non lasciatevi sopraffare dallo stress e dal nervosismo. Nel caso non esitate a ricorrere all’aiuto medico qualora la situazione dovesse degenerare, curate molto l’alimentazione e dedicatevi momenti di svago.

BILANCIA

Dal 23 settembre al 22 ottobre

DENARO E LAVORO. Uscite non preventivate nel settore professionale e famigliare inoltre, l'indecisione di qualcuno che non vi appoggia o non vi crede, rischia di farvi perdere occasioni interessanti. Sollecitate con fermezza e, finalmente, potrebbe arrivare il riconoscimento per i vostri progetti o per un'ottima performance. Il periodo non è favorevole per le speculazioni finanziarie, la prudenza è d’obbligo.

AMORE E ARMONIA. Non sempre la realtà corrisponde con quella che ci si aspetta, dopo averla immaginata e, forse, un po' troppo idealizzata con la nostra fantasia. Con una persona appena conosciuta c’è molto feeling!

BENESSERE E SALUTE. Le stelle vi rendono brillanti e ironici in compagnia degli amici e nell’ambito famigliare. Questa situazione crea rilassamento psichico e momentanea felicità. Tutto sembra andare per il verso giusto, è il momento di osare perché tutti sono dalla vostra parte. Attenzione al peso forma e rammentate che un’eccessiva esuberanza provoca stanchezza.

ACQUARIO

Dal 21 gennaio al 19 febbraio

DENARO E LAVORO. Se riuscirete a coinvolgere nei vostri progetti le persone della vostra sfera affettiva o lavorativa, creerete un’atmosfera di maggiore unione e complicità che coadiuverà l'ottenimento di un sicuro e soddisfacente risultato. Un impegno, che all’apparenza vi sembrava impossibile, verrà assolto alla perfezione, dovete solo crederci e non dubitare di voi stessi. Non montatevi troppo la testa, la semplicità è il vostro miglior pregio. Perseguite i vostri obiettivi con umiltà' e perseveranza. Modesta spesa non calcolata in arrivo.

AMORE E ARMONIA. Un grande amore esplode, o forse rifiorisce, all’improvviso. E’ questa la calda, morbida, gratificante riscoperta del mese.

BENESSERE E SALUTE. Concedetevi delle attività rilassanti e una cura ricostituente. A volte vi stancate troppo perché non sapete bene su cosa più impegnarvi. Concentrazione e riflessione!

CANCRO

Dal 22 giugno al 22 luglio

DENARO E LAVORO. Momenti stressanti nel lavoro, non demordete dai vostri obiettivi, ma guardatevi le spalle. Se non chiarite la vostra posizione, alcuni colleghi potrebbero considerarvi “nemici” e quindi causare ostacoli e malumori di varia natura. Per contro le vostre capacità e le buone idee, dovrebbero ottenere il giusto riconoscimento nel breve-medio termine.

AMORE E ARMONIA. Tempo di passioni travolgenti e totali…piacevolmente trasgressive come piace a voi. Incontri amorosi imprevedibili, originali ed esilaranti. L’attrazione può scatenarsi in situazioni impreviste, lasciate “galoppare” la fantasia e l’immaginazione.

BENESSERE E SALUTE. Non perdetevi d'animo per l'approssimarsi di un problema banale, anche se necessita di uno sforzo per essere superato. Se riuscirete a rigenerare le batterie un po' “spente”, a causa di una perdita di morale, potrete superare indenni questo periodo “grigio”.

SCORPIONE

Dal 23 ottobre al 22 novembre

DENARO E LAVORO. Siete partiti con la carica giusta per realizzare un progetto che può spalancare nuovi orizzonti ma adesso state attraversando un rallentamento transitorio che vi dà molto fastidio. Purtroppo i colleghi hanno idee diverse ed è molto difficile trovare una linea d’azione comune e collaborativa. Non soggiacete inerti alle influenze esterne!

AMORE E ARMONIA. Vi infiammate per poco e troppo in fretta, ma altrettanto rapidamente vi raffreddate. Cercate di ragionare maggiormente e di non perdere più' la calma anche se l'attrazione che provate è forte. La troppa impulsività nuoce.

BENESSERE E SALUTE. Le contrarietà potrebbero causarvi leggeri malesseri: non è il caso di prendersela così tanto, lo stress potrebbe causare ripercussioni fisiche e sull’equilibrio familiare.

PESCI

Dal 20 febbraio al 20 marzo

DENARO E LAVORO. Lo spirito di collaborazione che dimostrate nell’ambiente che vi circonda verrà riconosciuto e apprezzato, con la conseguenza di un periodo a voi favorevole e proficuo. La professionalità e la volontà sono virtù sempre ripagate. Un vostro intervento farà avanzare meglio un progetto di lavoro ma la vostra competenza, oltre all’ammirazione, potrà suscitare….invidia! Periodo favorevole alle scelte importanti ma, prima di decidere, riorganizzate la vostra situazione economica e fate un budget preciso e accurato al fine di evitare spiacevoli imprevisti.

AMORE E ARMONIA. Fase critica nei rapporti logorati dalla noia o da una lunga convivenza. Conflitti e colpi di testa dietro l’angolo, sforzatevi di vederci chiaro. Il partner è pronto ad ascoltare, tocca a voi farvi capire.

BENESSERE E SALUTE. BENESSERE E SALUTE. Siate aperti a nuove concezioni di rilassamento e di alimentazione. Tutto ciò che farete per il vostro benessere sarà doppiamente efficace e, la fantasia miscelata con un po’ d’immaginazione vi infonderà tanta energia. Attenzione al peso forma e rammentate che un’eccessiva esuberanza provoca stanchezza.

