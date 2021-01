"Bisogna andare avanti". Con queste parole il Cucu di Chiavazza ha iniziato il suo discorso di auguri per il nuovo anno, in piemontese, dedicato ai lettori di Newsbiella e a tutti i cittadini biellesi. In dialetto racconta: "Abbiamo ricevuto una bella botta, sono mancati anche tanti nostri amici e parenti, ma andiamo avanti". Per l'occasione, la maschera chiavazzese ha ribadito che il Comitato del Carnevale del quartiere "non muore mai".

Ecco il video integrale: