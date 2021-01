Il bilancio di questo 2020 per i Vigili del Fuoco di Vercelli. Al loro corpo va sempre il nostro "Grazie" VIDEO

Nel corso dell’anno 2020 sono stati effettuati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vercelli n 2855 interventi di soccorso tecnico urgente, in diminuzione di circa il 18 % rispetto all’anno 2019. Questo presumibilmente dovuto alle misure di contenimento della mobilità delle persone dettate dall’emergenza sanitaria che ha ridotto le occasioni di richiesta del soccorso tecnico dei Vigili del Fuoco.

Non sono comunque mancate, nel corso dell’anno 2020, situazioni di emergenza a livello provinciale che hanno richiesto un impegno particolare, quale l’alluvione che ha interessato la provincia di Vercelli lo scorso mese di Ottobre. In tale occasione sono stati effettuati, anche con l’ausilio dell’elicottero, oltre 60 interventi per soccorso a persone rimaste isolate dall’onda di piena.

Numerosi sono stati inoltre gli interventi quali: caduta alberi, dissesti statici, ostacoli alla viabilità stradale, frane e smottamenti correlati a situazioni diverse di allerta meteo. Nello specifico sono stati svolti n. 402 interventi a causa di incendi, n. 219 interventi riconducibili ad incidenti stradali, n. 169 interventi dovuti a richieste per danni d’acqua, n. 109 interventi dovuti a dissesti statici o frane e n. 259 interventi riferiti a soccorso persona.

E’ stato un anno particolarmente difficile in quanto anche i Vigili del Fuoco si sono travati a dover gestire le emergenze ordinarie legate al servizio di soccorso pubblico provinciale nell’ambito di una emergenza ancora più ampia dovuta alla pandemia da Sars_CoV-2 che sta interessando il nostro Paese dallo scorso febbraio 2020; ciò ha reso il contesto interventistico ancora più critico. Si è dovuto coniugare l’esigenza di dover operare in squadra al rispetto di quelle misure di distanziamento dettate dai protocolli sanitari di contenimento della diffusione dell’infezione da Sars_CoV-2.

Per l’impegno profuso desidero esprimere a tutti i Vigili del Fuoco un sincero e sentito grazie con l’auspicio che il nuovo anno sia ricco di ogni bene e serenità.