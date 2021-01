Ubriaca si schianta contro un muro con la sua Mini Cooper

Non è finito bene il 2020 per una biellese residente in Valle Elvo causa un incidente successo a Vigliano Biellese, ieri sera 31 dicembre alle 21. La donna di 53 anni, alla guida di una Mini Cooper, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un muro.

Sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della stazione di Occhieppo Superiore. E' stato richiesto il controllo del test alcolemico al quale la biellese è risultata positiva con un tasso di circa 2. Inevitabile per la 53enne il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza.