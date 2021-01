Protezione civile in lutto per la scomparsa della mamma del coordinatore provinciale Cleto Canova

Un ultimo dell'anno nel segno della tristezza per la scomparsa di Livia Mazzia. Aveva 97 anni ed era la mamma di Cleto Canova, da anni alla guida del coordinamento provinciale della Protezione civile. "La mamma è sempre la mamma ma mi consola il fatto di averla avuta con me per tanti anni" ha raccontato il lo stesso Canova.

Livia Mazzia si è spenta nella mattinata di giovedì 31 dicembre. Lascia nello sconforto i figli Cleto, Giovanna, Carla, il nipote Mirco e la sorella Emilia e le rispettive famiglie. Il rosario sarà recitato domenica 3 gennaio alle 20 nella chiesa di San Giuseppe di Casto ad Andorno. I funerali saranno celebrati lunedì 4 gennaio alle 10,30 sempre nella stessa parrocchia.