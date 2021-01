Cordoglio ad Andorno per la scomparsa del 56enne Maurizio Cillo (Chicco)

Valle Cervo in lutto per la prematura scomparsa di Maurizio Cillo (Chicco). Aveva 56 anni ed era molto conosciuto nell'ambiente tessile biellese e non per la sua professione di fabbro metalmeccanico. Appassionato di rally era dedito alla famiglia soprattutto per le due nipotine Aurora e Camilla.

Dopo aver a lungo lottato contro un male incurabile si è spento lasciando nel dolore la moglie Nunzia, i figli Matteo e Nicolò e tutti i famigliari. Il funerale avrà luogo in forma civile domani, sabato 2 gennaio alle ore 14, presso l’ abitazione in via S. Colli 3 ad Andorno Micca. La salma verrà poi portata nel tempio crematorio di Mappano.

La famiglia rivolge un sentito ringraziamento al reparto di oncologia e al personale delle cure palliative dell’ ospedale di Ponderano per le amorevoli assidue cure prestate al proprio caro.