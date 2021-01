Salussola, l'anno che verrà del sindaco Manuela Chioda

A poche ore dall'inizio 2021, il sindaco di Salussola, Manuela Chioda, scrive ai suoi concittadini per gli auguri di fine anno, ricordando quest'anno storico per l'umanità, e particolare per Salussola, con la prematura scomparsa del suo predecessore Carlo Cabrio nel mese di giugno.

"Oltre alla pandemia - dichiara il sindaco, - tanti altri sono stati gli avvenimenti che hanno segnato questo 2020, tra questi la malattia del sindaco, dove la nostra amicizia è diventata più stretta e profonda, e anche la sua tenacia a volere sempre il bene di questo paese. La morte prematura ha colto alcuni di noi impreparati, e ancora attoniti, disorientati, così abbiamo affrontato la campagna elettorale e poi le elezioni dove sono stata proclamata sindaco di questo meraviglioso paese".

Il primo cittadino ricorda l'impegno di tutta la comunità per fronteggiare il covid-19: "Tutti noi abbiamo lavorato tanto, cercando di gestire ogni problema con il massimo impegno, nessun consigliere si è tirato indietro, dandoci una mano come si fa nel momento del bisogno. Quando la prima ondata pareva finita, proprio Carlo Cabrio ha pensato di fare un voto a san Pietro Levita per lo scampato pericolo: era maggio e con gli amici di Olcenengo, ha depositato, all’interno dell’urna del beato, una pergamena di impegno ad erigere un’edicola votiva appena possibile".

Quando, a settembre, Manuela Chioda è stata eletta sindaco, Salussola era ferito al suo interno per la scomparsa di Cabrio, ed all'esterno con i danni provocati da un'alluvione e smottamenti mai visti nel Biellese. "Mi sono approcciata alla gestione del comune con il prezioso aiuto dei miei assessori, consiglieri, - spiega Chioda - e, attraversando tutte queste difficoltà, mi sono avvicinata alla vera e propria gestione amministrativa dell’ente: ho imparato ad utilizzare la tecnologia, che mi ha permesso di interfacciarmi con altri colleghi sindaci e condividere con loro esperienze e criticità".

L'arrivo del Natale ha ridato un un po' di gioia e leggerezza a tutta la comunità. "E' stato istituito il primo concorso di luminarie, - continua il primo cittadino - unico nel Biellese grazie all’impegno dell’assessore alle manifestazioni ed ai suoi consiglieri. Tante sono state le adesioni e questo ci ha rincuorato, è stato visto come segno di unità e condivisione, in un momento storico come questo".

L'arrivo del 2021 ispira a Manuela Chioda un momento di riflessione: "Facciamo tesoro delle cose che sono successe per riflettere e domandarsi, veramente, quali sono le cose più importanti. Nelle difficoltà vissute quest’anno, ho conosciuto persone nell’intimo, ho vissuto con loro problemi e portato avanti il compito di amministratore comunale nel miglior modo possibile. È per questo che rivolgo uno speciale grazie per il grande lavoro ed impegno di Valter, Massimo, Mimma, Edilio, Mauro, Elisa, Andrea, per amministrare con me questa comunità e ringrazio anche Franca e Maria Teresa, Emanuele per il sostegno".

Infine i ringraziamenti e gli auguri. "Ringrazio tutti i concittadini, - conclude Manuela Chioda - perché con la propria presenza e con le proprie caratteristiche uniche e così speciali rendono speciale e particolare la comunità di Salussola. Un doveroso grazie ai dipendenti comunali ed al Segretario comunale, con il loro lavoro, la loro attenzione, la loro grande competenza e umanità, collaborano con noi per la buona riuscita del nostro incarico. A tutti un augurio di Buon anno, che sia ricco delle cose importanti che portate nel cuore… Insieme si è comunità, insieme si è Salussola!".