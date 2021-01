Gli auguri del Cai Biella per il 2021

"Vogliamo augurarvi un buon anno nuovo con uno scatto in cui il Mucrone, montagna simbolo delle Alpi Biellesi, emerge dagli splendidi alpeggi delle Salvine in Valle Elvo. Quegli alpeggi si chiamano così perché la popolazione locale vi trovò salvezza dalla peste.

Montagna, spazi aperti, attività fisica non possono che far bene alla salute e rafforzare il nostro sistema immunitario. Per star bene è indispensabile salvaguardare il benessere psichico che solo la pratica di un’attività che ci appassiona può assicurare. Che si faccia alpinismo, sci alpinismo, arrampicata, escursionismo, cicloescursionismo …la nostra passione si chiama MONTAGNA.

Per il 2021 quindi l’augurio è CHE OGNUNO RAGGIUNGA LA PROPRIA META, SCALI LA SUA VETTA. L’emergenza Covid non è, purtroppo, archiviata. Questo non può non influire sull’attività sociale. Le Scuole, appena sarà possibile, attiveranno i corsi. I gruppi hanno invece predisposto un intenso calendario di attività che sarà comunque condizionato all’andamento pandemico".