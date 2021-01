Bielmonte saluta il 2021 con immagini bellissime FOTO

Nonostante la neve, niente fiaccolata, nessun sciatore sulle piste ma queste immagini di Bielmonte illuminano il Capodanno 2021. La stazione sciistica biellese rimane in attesa di riaprire i battenti anche se il rimpianto di non aver potuto operare, causa il dpcm per la pandemia da Covid, durante le festività, è veramente elevato. Ma Bielmonte aveva, ha e avrà sempre il suo fascino.