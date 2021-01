Sala consiliare intitolata a Falcone e Borsellino, l'intervento del sindaco di Borriana

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono nati e cresciuti insieme nel quartiere Kalsa di Palermo. Insieme hanno operato nel Pool Antimafia voluto dal Procuratore Rocco Chinnici prima e Antonino Caponnetto dopo. Insieme hanno predisposto l’istruttoria del Maxiprocesso, curando le indagini e raccogliendo le prove nei confronti degli indagati. Anche la morte li ha uniti: quando il 30 gennaio 1992 la Corte di Cassazione confermò il risultato finale del Maxiprocesso e la sentenza divenne definitiva cosa nostra decise di vendicarsi uccidendo il 23 maggio Giovanni Falcone ed il 19 luglio Paolo Borsellino.

Allo scopo di non dimenticare questi due uomini dello Stato che hanno pagato con la vita l'affermazione della legalità e per la democrazia, il consiglio comunale di Borriana di martedì 29 dicembre, con voto unanime, ha deciso di intitolare la sala dove si svolge il consiglio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

"E' importante e doveroso per un amministratore - commenta il sindaco Francesca Guerriero - essere promotore ed attore di iniziative di contrasto alle mafie e di sviluppo della legalità e della trasparenza degli enti locali. Ed è doveroso ricordare che la trasparenza, la correttezza, la legalità sono valori imprescindibili per un amministratore, che ha dovere civico e morale di rispettare ed applicare in ogni sua azione, sia esso sindaco, assessore o consigliere comunale: nessuno deve mai scendere a compromessi per volere di terze persone. L’intitolazione è stata voluta unanimemente da tutto il Consiglio Comunale, che interpreta sicuramente il pensiero ed i sentimenti di tutti i cittadini del Comune".

"Questo atto - continua il primo cittadino - rimarrà scolpito per sempre nell'aula più importante del comune: quella dove lavorano gli eletti, sindaco e consiglieri comunali, i rappresentanti di tutti noi, l'espressione massima della partecipazione. Auspico che, coloro che leggeranno i nomi all’ingresso della sala, consiglieri e cittadini che avranno l’occasione di partecipare alle riunioni del consiglio, siano consapevoli che non esiste alcun tipo di azione senza memoria, che non avremo futuro senza una memoria che, nel nostro quotidiano, nei gesti semplici, nelle scelte di vita che saremo chiamati a fare, ci porti ad una riflessone su questi uomini, i quali per un ideale hanno vissuto, con forza si sono battuti e hanno vinto, e sarà viatico per vivere dalla parte giusta. Questa sarà una sala consiliare non solo “alla memoria”, ma anche all’insegnamento morale, etico e civile: Giovanni e Paolo come simboli delle tante donne e uomini che hanno creduto nel valore di spendersi per creare una società più giusta e più equa".

Covid permettendo, il Comune di Borriana ha programmato una cerimonia ufficiale di intitolazione con l’affissione di una targhetta commemorativa in onore di Falcone e Borsellino: "In loro ricordo - sottolinea Francesca Guerriero - dei loro familiari e degli uomini delle loro scorte barbaramente uccisi dalla mafia, con il fine di riaffermare i valori del rispetto della legalità, della trasparenza, della giustizia e della moralità"