Maurizio Scandurra: "Ripartiremo soltanto perdonandoci con amore"

Don Lorenzo Milani, appassionato sacerdote della metà del Novecento ricordato soprattutto per essere stato un pungolo costante nel prodigarsi per un efficace rinnovamento morale di chiesa e società, soleva spesso dire, nella sua amata Firenze fra le due guerre, “con la parola alla gente non gli si fa nulla. Sul piano divino ci vuole la grazia e sul piano umano ci vuole l’esempio”.

Indicando così, oltre che ai propri contemporanei, anche ai posteri, specialmente all’Italia del Terzo Millennio alle prese con i cocci della pandemia, la strada maestra per ripartire. Sono gli esempi che cambiano il mondo, perché ancor prima sono stati in grado di scaldare e trasformare radicalmente i cuori. Il miracolo più bello.

Quello che porta il nome di tanti italiani e italiane comuni che, innanzi a un’immane e straordinaria sofferenza, alla sfida più difficile mediata da quell’assenza di contatto antiumana e antistorica con cui siamo chiamati a convivere da circa un anno, sono stati capaci di farsi profondamente strumenti di carità e di amore. Superando istituzioni e burocrazia in nome del fine principe dell’esistenza: farsi dono costante per gli altri. Penso ai medici volontari ritornati eroicamente in servizio, a coloro che operano giornalmente nelle mense dei poveri che ora come non mai straripano quotidianamente di bocche affamate.

Ai numerosi e prodighi privati cittadini che, animati da un Amore autentico e ancestrale insieme che si fa collante fra Cielo e terra, hanno dato prova di una filantropia che rasenta il sacro, il divino. Come Carlo Olmo, sincero messaggero di armonia, pace e solidarietà fra angeli a metà con un’ala sola desiderosi soltanto di spiccare nuovamente il volo verso la Luce: poveri, malati, sofferenti, indigenti. Quei puri di cuore che si fanno viatico privilegiato per la Vita Eterna per l’uomo che saprà in essi riconoscere, oltre che quello di un fratello o una sorella, anche e soprattutto il volto misericordioso del Signore Gesù calato nella Storia.

Siamo tutti in prima persona chiamati a guardare con cuore nuovo, con altri occhi, l’anno che verrà. A comprendere che la crisi da Covid-19 è la più grande occasione storica per abbattere e scardinare, una volta per tutte, ogni singola distanza creata per convenzione. Le prigioni in cui abbiamo confinato il cuore.

E ritornare liberi, dentro e fuori. Per “aprire, anzi, spalancare le porte a Cristo” senza aver paura, come annunciò al mondo San Giovanni Paolo II nel primo illuminato giorno del suo lungo pontificato. Basta poco. Un sorriso sul pianerottolo, una mano tesa, un orecchio pronto ad ascoltare, un occhio intento a infondere fiducia, una semplice carezza per consolare e rinfrancare. Ma, soprattutto, un animo disposto a perdonare. A tutti Buon 2021".