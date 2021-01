Il Comitato Tutela Fiumi a sindaci ed enti: "Preoccupazione per un eccesso nel ricorso delle procedure di somma urgenza"

Riceviamo e pubblichiamo per intero:

"Egr.gi Sig.ri Sindaci, Il Comitato Tutela Fiumi di Biella (CTF) invia la presente nota per sensibilizzare e richiamare i committenti ed i responsabili tecnici dei lavori disposti con procedure di “somma urgenza” - a seguito dell’alluvione 2020 e finalizzati alla “pulizia” e alla messa in sicurezza idraulica dei torrenti citati in oggetto - al rispetto dell’ecosistema fluviale e all’obbligo normativo dei ripristini ambientali post operam. Questa nota segue in ordine cronologico l’analogo invito rivolto ai sindaci della Valle Cervo per la messa in sicurezza dell’asta fluviale e delle infrastrutture viarie di quella valle. In questi mesi post alluvione sono stati avviati molti i lavori sui vari torrenti biellesi interessati dagli effetti devastanti delle piene, in special modo le valli Cervo e Strona.

Il CTF intende qui esprimere la propria preoccupazione per un “eccesso” nel ricorso alle procedure di “somma urgenza”: alcune amministrazioni comunali, anche se solo marginalmente colpite dall’alluvione, o con lievi danni e in assenza di rischi idraulici elevati, hanno “colto l’occasione” per far rientrare tra gli “interventi straordinari” lavori più propriamente classificabili come “ordinaria manutenzione”. Questo “eccesso” è sicuramente dettato da vari fattori: la garantita copertura finanziaria e la semplificazione procedurale in regime di urgenza, ma che può dare luogo, se non correttamente contenuto ed esercitato, al disconoscimento delle disposizioni normative per la conduzione dei lavori in alveo e per la tutela e il rispristino ambientale dei corsi d’acqua (con la cattiva abitudine di fare “economia” sui costi di ripristino ambientale).

Questo Comitato è venuto a conoscenza dei lavori nei torrenti citati in oggetto dagli addetti alle affrettate operazioni di recupero della ittiofauna. Ha constato purtroppo la prevalente assenza, nelle ordinanze e/o nelle autorizzazioni relative agli interventi in alveo pubblicate nei vari albi pretori comunali e/o provinciali, di elementi di dettaglio relativamente alla tipologia degli interventi disposti (al fine di comprendere se si tratta di specifici interventi straordinari o se di manutenzione ordinaria, ancorché ritardata), ovvero l’assenza di richiami o disposizioni progettuali volte al rispetto delle norme di cui :

 all’art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca” detta norme in materia di tutela degli ecosistemi acquatici e dell’idrofauna in occasione di lavori che debbano effettuarsi in alveo”;

 alla circolare n. 1421/13 del 20/2/2007 ad oggetto “Primi orientamenti in ordine alla L.R. 29/12/06, n. 37”

 alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 ad oggetto: “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere di interventi negli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale n. 37/2006”

 al D.G.P. n. 123 del 21/04/2009 che demanda al Dirigente il rilascio delle autorizzazioni in parola.

Molti degli interventi, come accennato, non sembrano disposti per ragioni straordinarie (ad esempio una massicciata da riparare, un argine franato, una spalla di un ponte da rinforzare, un deposito di inerti da rimuovere, ecc.) ma per generiche pulizie vegetazionali, attività da ricondurre nella prevenzione dei rischi (la cui urgenza non è certo dettata dagli eventi alluvionali recenti ma semmai conseguenza di ritardi nella conduzione della manutenzione ordinaria); queste “pulizie” -ahinoi – sono sovente condotte con il criterio della “tabula rasa” senza alcuna distinzione tra le specie arboree che possono costituire difesa degli argini e le specie arboree inidonee.

L’esecuzione pressoché contestuale di tutti questi interventi sta gravando sulla fauna ittica già provata dall’evento alluvionale in quanto viene praticato il recupero ittico in estesi tratti di questi corsi d’acqua. Ad esempio sullo Strona a Cossato sono stati prelevati e spostati quintali di pesci (comprese specie sempre più rare come lo scazzone e il cobite) per un tratto di quasi 2 km. Stesse condizioni per il Chiebbia che è stato privato di tutta la fauna ittica per circa 3 km (negli ultimi anni la fauna ittica nel tratto in questione era aumentata e si era arricchita di molte tipiche specie).

Questi torrenti, nei decenni passati, sono stati oggetto di interventi di disalveo selvaggio senza nessuna precauzione atta a mantenere un minimo di naturalità che ne consentisse il naturale, successivo ripopolamento. Le pozze erano state chiuse e il letto del torrente trasformato in uno sterile canale. Mentre il CTF curava la stesura della presente è stata data notizia che i lavori “straordinari” sul torrente Chiebbia erano già iniziati ed in avanzato stato di esecuzione. Come si può constare dalle immagini relative ai lavori su questo torrente

1 ) siamo di fronte ad un “tabula rasa” dove il torrente è stato trasformato in un rettificato canale. Questo comitato confida che tale condizione non sia quella definitiva, che i lavori non vengano considerati conclusi, come riporta l’articolo, ma da completare con l’esecuzione dei dovuti ripristini ambientali. Il CTF auspica dunque che gli interventi recentemente disposti, eseguiti o in corso, anche se assegnati “in somma urgenza”, non arrechino ulteriori danni a preziosi ecosistemi che si sono dimostrati più che idonei ad ospitare una variegata ed abbondante fauna ittica. Laddove gli interventi prevedano lavori all’interno dell’alveo o sulle sponde fluviali, dovranno (è un obbligo normativo) essere realizzati i ripristini che le norme regionali dispongono, anche se nelle autorizzazioni e nei progetti disposti in somma urgenza tali ripristini non sono stati espressamente indicati e/o previsti.

Confida pertanto che il rispetto delle norme regionali sia vigilato da tutti gli enti deputati al rilascio delle varie autorizzazioni e controlli. L’Ente Regionale, in particolare, dovrebbe ben ricordare a tutte le amministrazioni comunali che i collaudi dei lavori eseguiti e la copertura dei costi degli interventi sono subordinati alla corretta esecuzione dei ripristini ambientali disposti dalle norme regionali, non sussistendo alcuna disposizione normativa in deroga. Anche ARPA ed i vari Settori provinciali delle OOPP hanno la responsabilità di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, compresi i ripristini ambientali.

Non si consenta, per mera economia e superficialità (la semplificazione procedurale ridotta a semplicizzazione progettuale ed operativa), che questi seppur necessari interventi - laddove veramente urgenti - portino a ulteriore detrimento ambientale e paesaggistico di questi due torrenti, fortemente gravati da diverse attività antropiche. Già molti torrenti interessati dalle “pulizie” in alveo sono stati trasformati in sterili canali e i lavori strettamente necessari per ridurre il rischio idraulico non devono essere motivo per arrecare ulteriore danni ambientali.

In attesa di riscontri, distinti saluti

Cerreto Castello, 31 dicembre 2020"