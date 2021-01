"Bonus parcheggi a Biella solo fino al 27 dicembre, perchè?" un lettore riflette

"Caro direttore, premetto da subito che ho già provveduto a pagare il verbale, perché da un punto di vista oggettivo ero in torto. Vorrei però che ci fosse spazio a queste considerazioni, da semplice utente della strada e semplice cittadino, perché sono certo di interpretare i sentimenti di molti.

Stamane ho dovuto andare in ufficio e ho parcheggiato in zona blu, convinto che per le festività non si pagasse, non certo per risparmiare 60 centesimi. Poco tempo dopo, all’ora di riprendere l’auto, ho trovato il ‘bigliettino di auguri’ degli ausiliari della sosta. Il fatto che molte altre auto fossero nelle stesse mie condizioni, tutte con gli auguri di questi moderni Serpico, mi ha indotto a pensare che tutti siamo incorsi nello stesso errore: in effetti, facendo una veloce ricerca sul web, ho appurato che il bonus valeva sino al 27 dicembre.

Poco male, come ho detto ero in torto e ho pagato. Caro direttore, mi lasci esprimere la pena che provo per questi solerti accertatori, che il 31 dicembre devono affrontare il freddo e il gelo per mantenere, con solerzia, l’ordine costituito, sanzionando senza se e senza ma tutti questi trasgressori che, come me, non hanno prestato la dovuta attenzione alle disposizioni comunali che sospendevano il pagamento ma solo fino a 4 giorni fa. A questi eroi del ventunesimo secolo vadano i miei auguri di buon anno, affinché anche per loro il2021 sia migliore!"