Covid, Biella al Centro: "2 mln nelle casse comunali senza essere spesi. Scelta incomprensibile"

Al termine di un 2020 che ha profondamente segnato il sistema economico sociale, con doloroso impatto in tante famiglie italiane, "i Consiglieri Comunali della coalizione Biella al Centro restano alquanto perplessi sulla scelta operata dal sindaco Corradino, di non destinare e spendere prontamente" quelle strategiche risorse trasferite dallo Stato a tutti i Comuni, per far fronte a problemi di natura amministrativa aggravati dalla pandemia Covid.

"In particolare -riporta la nota stampa della Lista Civica Biellese, Buongiorno Biella e Le Persone al Centro - i cittadini dovrebbero innanzitutto sapere perché Corradino ha deciso di rimandare l’utilizzo del 'fondone' (soldi inviati dal Governo per far fronte alle minori entrate del Comune di Biella nel 2020 a seguito della pandemia). Terminare l’anno con oltre 2 milioni di euro di avanzo di amministrazione, buona parte dei quali incassati già a metà luglio, tutti spendibili nel 2020 per far fronte a emergenze legate al Covid 19, è una scelta incomprensibile, dettata da tentennamenti e assenza di prospettive".