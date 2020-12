“Car party”, festa di compleanno in auto nonostante il Covid: 4 multati

Questa notte, poco prima dell’una, viene segnalata in via Melezet a Torino, un’auto in sosta con 4 occupanti a bordo intenti a bivaccare e creare disturbo ai residenti.

All’arrivo degli agenti del Commissariato San Donato, i giovani raccontano di essersi ritrovati a fine turno lavorativo per festeggiare il compleanno di uno dei quattro.

Il festeggiamento gli è valso la sanzione amministrativa per la violazione del “coprifuoco” così come previsto dalle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria covid-19.