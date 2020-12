Pericolo in superstrada per un'auto in panne

Nella prima mattinata di ieri mentre percorreva la superstrada sp 142, alla guida della propria Mercedes Classe A, un’improvvisa avaria ha costretto la conducente ad accostare a bordo strada, nel tratto compreso tra i comuni di Quaregna Cerreto e Valdengo.

Vistasi in difficoltà e compresa la pericolosità della situazione, la donna, una 45enne della zona, ha chiesto l’intervento dei Carabinieri. Subito, dalla Centrale Operativa di Biella, è stata inviata l’autoradio del Norm di Cossato. I militari hanno messo in sicurezza l’area, regolando il veloce traffico dell’importante arteria stradale, in attesa della conclusione delle operazioni di recupero, svolte a mezzo carro attrezzi.