Alpini Cossato-Quaregna e Auser insieme nella solidarietà: “Alimenti da donare a famiglie bisognose”

La solidarietà è di casa a Cossato. Ieri pomeriggio, nella sede degli Alpini, le penne nere hanno consegnato derrate alimentari ai volontari dell'Auser Volontariato Cossato da donare alle famiglie bisognose di Cossato e Quaregna. Un gesto concreto e di vicinanza a tutte quelle persone piegate e colpite duramente dall'emergenza coronavirus. Presenti, tra le fila Auser, Marco Abate e Roberto Casazza insieme al capogruppo Sergio Poletto e i consiglieri Giuseppe Barotti, Giuseppe Ghione e Giancarlo Crestani.

“Un grande ringraziamento da parte nostra agli Alpini cossatesi, che come sempre si distinguono per il loro grande senso della solidarietà in modo concreto – spiega Abate - Questo è il primo passo verso un futuro di collaborazione. Grazie a tutti gli Alpini cossatesi”.