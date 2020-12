Newsbiella scende in campo a favore degli Amici dell'Ospedale per l'emergenza Covid

Nel momento del bisogno, siamo scesi in campo attivandoci a favore della nostra comunità. Abbiamo effettuato una donazione all’associazione ‘Amici dell’Ospedale’ di Biella, territorio che amiamo e di cui raccontiamo ogni sfaccettatura giorno dopo giorno. Per noi cercare di evitare altre fatalità è di primaria importanza anche per permettere alla nostra città di tornare a vivere sonni tranquilli e potersi mettere questo terribile virus alle spalle.

Il nostro è un piccolo gesto ma confidiamo che possa essere utile nella battaglia al Covid-19. In questo periodo, pesante anche dal punto di vista economico, abbiamo deciso di contribuire poiché pensiamo che la responsabilità civica debba essere sempre fondamentale.