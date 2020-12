Mongrando, dopo 40 anni va in pensione il segretario comunale

Dopo 40 e più anni di onorata carriera professionale, raggiunge il pensionamento il segretario comunale del comune di Mongrando. “Si tratta del dottor Cesare Ceretto, il quale rimarrà per sempre un’icona del palazzo comunale, nostrano e indelebile ne conserveremo il ricordo professionale – spiega il primo cittadino Antonio Filoni - L’ho conosciuto nell’anno 2014 all’indomani delle elezioni, quando mi stavo apprestando a svolgere il ruolo di sindaco al mio primo mandato. Tra noi è scattato quel senso di empatia che mi ha spinto ad avere fiducia in lui, pur non conoscendolo. La mia scelta è stata ampiamente ripagata, anche con il personale dipendente ha saputo instaurare un buonissimo rapporto di fiducia e rispetto reciproco con tuttti, basi per far funzionare la macchina comunale. Il suo contributo umano e professionale resta prezioso patrimonio per il Comune che gli indirizza ancora un sentito grazie per gli anni trascorsi nella casa comunale al servizio della comunità mongrandese”.